Suuren Journalistipalkinnon vuoden 2025 ehdokkaat | MTV Uutiset
Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat julki – MTV Uutisten Alec Neihum ehdolla
Julkaistu 02.02.2026 12:36
MTV UUTISET
Vuoden jutusta kilpailee MTV Uutisten Alec Neihum kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurhan taustaa käsittelevällä artikkelilla.
Suuren Journalistipalkinnon (SJP) vuoden 2025 ehdokkaat on julkistettu.
Kilpailussa on neljä kategoriaa, jossa jokaisessa on kolme ehdokasta. MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum on ehdolla Vuoden juttu -kategoriassa uutisartikkelillaan, jossa avattiin tapahtumia kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurhan taustalla.
Näin Neihumin ehdokkuutta kuvataan SJP:n perusteluissa:
Kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurha pysäytti Suomen elokuussa 2025. Tapaus herätti laajaa järkytystä ja runsaasti kysymyksiä, joihin Alec Neihumin juttu tarjosi vastauksia.
Tasapainoinen, koskettava ja yhteiskunnallisesti merkittävä juttu avasi julkisuudessa keskustelun lääketurvallisuudesta ja lääkkeiden sivuvaikutuksista ja lisäsi suomalaisten tietoisuutta aiheesta.
Vuoden journalisti -ehdokkaat
Ehdolla vuoden journalistiksi ovat Marko-Oskari Lehtonen Iltalehdestä, Suvi Turtiainen Helsingin Sanomista ja Suvi Tanner Lapin Kansasta.
Tanner haastoi Keskipohjanmaa-lehden omistajayhtiön Hilla Groupin toimitusjohtajan journalistiseen päätöksentekoon puuttumisesta, mikä johti Tannerin potkuihin. Lapin Kansan päätoimittajaksi siirtyneen Tannerin kuvataan tehneen palveluksen alalle puhuessaan asiasta julkisesti.
Lehtosta kuvataan kovan luokan journalistiksi, joka on tehnyt viime vuonna lukuisia skuuppeja.
Turtiaisen puolestaan kuvataan tekevän merkityksellistä ja kiinnostavaa journalismia Euroopan ytimessä.
Muut kategoriat ovat Vuoden uudistaja ja Vuoden alueellinen juttu.
Vuoden uudistaja -ehdokkaat
Vuoden uudistaja -kategorian alla kilpailevat Uusi juttu -media, Ylen AI-työkalu Yle Harava sekä Kalevan Kokonaista puhetta -klubi.
Vuoden alueellinen juttu -ehdokkaat
Vuoden alueellinen juttu -kategoriassa mukana ovat Aamulehdessä julkaistu freetoimittaja Janica Branderin juttu, missä hän otti yhteyttä tamperelaiseen valeravintolaan ja sai tylyn vastauksen, Turun Sanomissa julkaistu Ella Airas-Salmisen juttu nuorista, jotka kertovat vuosia jatkuneista väärinkäytöksistä turkulaisessa lastenkodissa sekä Kalevassa julkaistu Anne Liljan juttu naapurista, joka on uhkaillut iiläistä lapsiperhettä jo pari vuotta.
Voittajat palkitaan torstaina 12. maaliskuuta Oulussa pidettävässä tilaisuudessa.
Palkintolautakunnassa on 11 jäsentä, heidän joukossaan MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen. Palkintolautakunnan jäsenet eivät osallistu oman mediansa piiristä tulleiden ehdotusten arviointiin.
Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien ja se on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus.
Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa. Voiton perusteena on merkittävä journalistinen teko palkinnon julkistusta edeltäneen vuoden aikana.