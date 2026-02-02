Näin Neihumin ehdokkuutta kuvataan SJP:n perusteluissa: Kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurha pysäytti Suomen elokuussa 2025. Tapaus herätti laajaa järkytystä ja runsaasti kysymyksiä, joihin Alec Neihumin juttu tarjosi vastauksia. Tasapainoinen, koskettava ja yhteiskunnallisesti merkittävä juttu avasi julkisuudessa keskustelun lääketurvallisuudesta ja lääkkeiden sivuvaikutuksista ja lisäsi suomalaisten tietoisuutta aiheesta.