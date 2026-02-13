Jouni Kemppainen jäi tällä viikolla eläkkeelle Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajan paikalta. MTV:n Huomenta Suomen Pöllöraati muisti raadin vakiovierasta suorassa lähetyksessä.
Uskalletaanko eläkkeisiin koskea?
Muun muassa tätä pohdiskeltiin MTV:n Huomenta Suomen Pöllöraadissa perjantaina, jossa aiheesta keskustelivat juontaja Eerikki Pitkäsen lisäksi MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija, Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen sekä Jouni Kemppainen, joka jäi tällä viikolla sopivasti itse eläkkeelle Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajan paikalta. Kemppainen aloitti tehtävässä maaliskuussa 2016, eli lähes 10 vuotta tuli täyteen.
Kemppainen on ollut myös yksi Pöllöraadin vakioesiintyjistä. Niinpä oli enemmän kuin sopivaa kukittaa Kemppainen uuden elämänvaiheen kunniaksi.
– Oijoi! Jopas nyt, Kemppainen sai sanotuksi MTV:n juontaja-ankkuri Shahin Doagun onnitteluhalauksen jälkeen.
Kemppainen jatkaa eläkkeelläkin mediassa kolumnistina, millä tittelillä hänet jatkossa esitellään myös Pöllöraadissa.
– Älä koskaan ikinä muutu. En ole eläkeneuvojen antaja, mutta toivottavasti teet jotain, joka inspiroi sinua niin kuin sinäkin inspiroit meitä, Tamminen kehui Kemppaista.
Juha Kaija kertoi lähetyksessä myös ensitapaamisestaan Kemppaisen kanssa 20 vuotta sitten. Tuolloin Kaija tuli Helsinkiin hakemaan kesätöitä juuri Kemppaiselta.
Ystävänpäivänä Kemppainen suuntaa Eurooppaan interreilaamaan.
– Päivätyö on tehty, laskujeni mukaan 42 vuotta, Kemppainen ynnäsi.
10:42Näin Pöllöraati keskusteli eläkkeistä perjantaina 13. helmikuuta.