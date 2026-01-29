Lakon piirissä on lastensuojelulaitoksia ja monia yksityisiä hoivakoteja.

Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen tiettyjä yksikköjä Pohjois-Suomessa uhkaa lakko helmikuussa. Taustalla on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluiden kariutuminen myöhään keskiviikkona. Työntekijäpuoli päätti neuvottelut ja uhkaa nyt lakolla.

Lakkovaroituksen on antanut muiden muassa hoitajaliitto Tehy. Sen tiedotteen mukaan lakko olisi 17.–19. helmikuuta, jos sopuun ei päästä sitä ennen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat Sote ry, eli ammattiliitot Tehy, Super ja Erto, sekä JHL, Talentia ja Salli ry, jonka muodostavat puolestaan Ammattiliitto Jyty, Ammattiliitto Pro ja Terveydenhoitajaliitto.

Työnantajia neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Liitot aloittavat myös vuoronvaihtokieltoja ja hakusaartoja.

Talentia ja JHL varoittavat lakosta myös tietyissä lastensuojelulaitoksissa ympäri Suomen 17.–19. helmikuuta. Talentian mukaan lakon piirissä olevat lastensuojelulaitokset on valittu siten, että lasten turvallisuus ja kehitys eivät vaarannu lakon vuoksi.

Palkankorotuksista erimielisyyttä

Tehyn mukaan neuvotteluja ovat leimanneet työnantajan ja palkansaajapuolen erilaiset kannat palkankorotuksista ja työehtosopimuksen tekstikysymyksien kehittämisestä.