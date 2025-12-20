Neljän kuukauden ikäinen vauva oli yöllä yksin asunnossa lähes tunnin ajan.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan parikymppinen nainen oli juonut runsaasti alkoholia asunnollaan Turussa toukokuussa 2025. Naisella oli huolehdittavanaan neljän kuukauden ikäinen vauva.

Nainen oli ottanut yöllä yhteyttä lapsuudenkaveriinsa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Hän oli soittanut useamman kerran ja laittanut viestiä. Lapsuudenkaveri oli jo menossa nukkumaan, kun näki tulleet puhelut ja viestit. Hän puhui naisen kanssa videopuhelun, jonka aikana tämä vaikutti sekavalta ja siltä, että oli ottanut alkoholia.

Lapsuudenkaveri päätti ajaa naisen asunnolle, koska tämä vaikutti niin sekavalta. Päästyään aamuyöllä perille, hän soitti naiselle, joka kertoi olevansa hississä, mutta ei tiennyt miten sillä pääsee alas. Neuvottuaan naista hissin käytössä, he olivat menneet asunnon ovelle, jolloin oli huomattu, ettei naisella ollut avaimia mukana.

Puhalsi kovat promillet

Nainen yritti hakata asuntonsa ovea luullen poikaystävän olevan sisällä. Hän oli hakannut myös yläkerran naapureiden ovia. Tämän jälkeen lapsuudenkaveri soitti hätäkeskukseen.

Paikalle tullut poliisi kertoi oikeudessa, että paikan päältä oli löytynyt hätäkeskukseen soittanut nainen sekä sekava nuori nainen ilman kenkiä. Poliisit ja naiset menivät sisälle kerrostalon rappukäytävään naapurin avattua heille ulko-oven.

Naisen asunnon ovella oli ollut hiljaista, ja he olivat odottaneet noin viisitoista minuuttia, että huoltomies tuli tuomaan avaimen. Makuuhuoneen pinnasängystä oli löytynyt hyväntuulinen vauva. Ensihoito ja sosiaaliviranomaiset olivat tulleet myös paikalle.

Nainen puhalsi poliisin alkometriin 2,55 promillen lukemat.

Nainen kiisti syytteen heitteillepanosta ja vaati sen hylkäämistä. Hän kiisti myös sen, että olisi jättänyt vauvan avuttomaan tilaan ja että vauva olisi ollut yksin asunnossa lähes tunnin. Hänen mukaansa hän ei ollut kykenemätön huolehtimaan vauvastaan eikä hänen toimintansa aiheuttanut vaaraa vauvan hengelle tai terveydelle.

Käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Käräjäoikeuden mukaan pienet lapset tarvitsevat huolenpitoa kaiken aikaa. Vauvan ikä huomioiden hän on ollut yksin asuntoon jätettynä säännöksen tarkoittamassa avuttomassa tilassa, vaikka hän olisi jäänyt nukkumaan äidin lähtiessä asunnosta.

– Kun huomioidaan vauvan ikä ja se, että hän on ollut täysin riippuvainen aikuisen hoivasta, yksin jättäminen verrattain lyhyeksikin ajaksi merkitsee vaaraa vauvan hengelle tai terveydelle, tuomiossa todetaan.

Tuomiosta selviää myös, että nainen oli huhtikuussa 2025 keskustellut sosiaaliviranomaisen kanssa siitä, että jos äiti haluaa juoda, on lapselle syytä hankkia hoitaja.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2005 syntyneen naisen 60 päiväsakkoon heitteillepanosta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä on mahdollista valittaa hovioikeuteen.