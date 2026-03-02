Tiistaina uhannut lakko peruuntuu.
Ammattiliitto JHL ja työnantajapuolta edustava Hali ovat päässeet neuvottelutulokseen yksityisellä sosiaalipalvelualalla, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä.
Sopu merkitsee, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n lakonuhka väistyy. Kolmipäiväinen lakko olisi alkanut huomenna tiistaina Hyvinvointiala Halin jäsenyrityksissä.
Muut sopimuksessa mukana olevat liitot käsittelevät JHL:n liittymiskysymystä tämän viikon aikana hallinnoissaan, JHL kertoo. Tuloksesta tiedotetaan sen jälkeen.
Alan työriitaan saatiin perjantainasopimusratkaisu, jonka muut ammattiliitot hyväksyivät. Hali pääsi tuolloin sopuun muiden kuin JHL:n kanssa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa. Ratkaisun ovat hyväksyneet Hali ry, Sote ry (SuPer, Tehy, Erto) ja Talentian sekä Salli ry (Jyty, Pro, STHL).
Heidän uusi työehtosopimuksensa on voimassa 1.1.2026–30.4.2028. Palkat nousevat sopimuskaudella niin sanotun yleisen linjan mukaisesti.
JHL antoi aiemmin lakkovaroituksen myös ensi viikolle.