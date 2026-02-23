Ammattiliitot eivät ole olleet tyytyväisiä muun muassa alalle ehdotettujen palkankorotusten tasoon.

Ammattiliitto JHL antoi maanantaina jälleen uuden lakkovaroituksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa. Kyseessä on jo kolmas liiton antama lakkovaroitus.

Lakkovaroituksen antoivat maanantaina myös muun muassa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer yhdessä ammattijärjestö Tehyn ja toimihenkilöliitto Erton kanssa. Lisäksi lakkovaroituksen antoivat ammattiliitot Jyty, Pro ja Terveydenhoitajaliitto.



Varoitus uudesta työnseisauksesta on annettu ajalle 10.–12. maaliskuuta.

Lakko koskee Jytyn, Pron ja Terveydenhoitajaliiton tiedotteen mukaan kaikkiaan noin 1 500 työntekijää. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee yhteensä noin 72 000 työntekijää.

JHL.n tiedotteen mukaan lakon piirissä ovat yksityisellä sosiaalipalvelualalla Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ. Jäsenyrityksiä on toista tuhatta. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus kattaa muun muassa vanhusten ja vammaisten palvelut, vanhainkodit, ensi- ja turvakodit, lastensuojelulaitokset sekä henkilökohtaisen avun ja kotipalvelut. Sen piirissä on esimerkiksi useita Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköitä.

Valtakunnansovittelija etsii ratkaisua

Työriidan työntekijäjärjestöillä oli viime viikolla kolmipäiväinen lakko. Seuraavan lakon on tarkoitus alkaa ensi viikon tiistaina.



Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan ei löytynyt ratkaisua perjantain sovittelussa. Sovittelua on jatkettu maanantaina valtakunnansovittelijan johdolla.