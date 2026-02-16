Miksi sama palkankorotus ei kelpaa kaikille?
Lähihoitajien lakon on määrä alkaa huomenna, sillä julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) hylkäsi sovintoesityksen, jolla oli tarkoitus ratkaista riita alan palkoista.
Esityksen tarkoitus oli tuoda alalle yleisen linjan mukaiset korotukset. JHL:n lisäksi myös työnantajapuoli Hyvinvointiala Hali torppasi esityksen.
Sopua työriitaan on etsitty marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa.
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko näkynee tuntuvasti, sillä sen on tarkoitus sulkea useita vanhusten hoivakoteja kolmeksi päiväksi.
Mistä alalla oikein löytyy sopu? Vastausta selvitetään MTV Katsomon illan Asian ytimessä -ohjelmassa, jossa kohtaavat tänään työriidan pääpukarit. Vieraina Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen ja JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström.