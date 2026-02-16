Muut liitot näyttivät vihreää valoa, JHL punaista. Miksi?
Yksityisen sosiaalipalvelualan kolmipäiväinen lakko alkaa huomenna.
Taustalla on vaikea riita palkoista: Yksityisellä alalla työskentelevä työntekijäosapuoli näkee, että julkisella puolella palkat ovat paremmat.
Sovintoesitys olisi tuonut alalle yleisen linjan mukaiset korotukset, mutta sekä yrityksiä edustava hyvinvointiala Hali että yksi työntekijäliitoista, JHL, sanoivat "ei kiitos".
Lakko näkyy muun muassa valikoiduissa vanhusten hoivakodeissa. Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko näkynee tuntuvasti, sillä sen piirissä on useita Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköitä Pohjois-Suomessa.
JHL: "Tasa-arvo ympäri vuoden, ei vain naisten päivänä"
Mielenkiintoista on, että kaikille muille työntekijäliitoille paitsi JHL:lle sopu olisi sen sijaan kelvannut.
JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström perustelee illan Asian ytimessä -ohjelmassa, että liitolla on tiettyjä "tavoitteita ja kysymyksiä", joita pitää pyrkiä viemään eteenpäin.
Neuvottelupöydässä ja sovitteluesityksissä ei ole ollut heidän mukaansa "miellyttäviä elementtejä".
– En halua lähteä tulkitsemaan muiden järjestöjen näkökulmaa, millä perusteella he ovat tämän hyväksyneet, Ekström kertoo.