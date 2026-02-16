



Yksityinen hoiva-ala pysähtyy huomenna – tässä syy 16:35 Kirjaudu sisään katsoaksesi illan Asian ytimessä -jakso ilmaiseksi. Julkaistu 16.02.2026 21:21 Juho Lauri juho.lauri@mtv.fi Muut liitot näyttivät vihreää valoa, JHL punaista. Miksi? Yksityisen sosiaalipalvelualan kolmipäiväinen lakko alkaa huomenna. Taustalla on vaikea riita palkoista: Yksityisellä alalla työskentelevä työntekijäosapuoli näkee, että julkisella puolella palkat ovat paremmat. Sovintoesitys olisi tuonut alalle yleisen linjan mukaiset korotukset, mutta sekä yrityksiä edustava hyvinvointiala Hali että yksi työntekijäliitoista, JHL, sanoivat "ei kiitos". Lakko näkyy muun muassa valikoiduissa vanhusten hoivakodeissa. Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko näkynee tuntuvasti, sillä sen piirissä on useita Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköitä Pohjois-Suomessa. JHL: "Tasa-arvo ympäri vuoden, ei vain naisten päivänä" Mielenkiintoista on, että kaikille muille työntekijäliitoille paitsi JHL:lle sopu olisi sen sijaan kelvannut. JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström perustelee illan Asian ytimessä -ohjelmassa, että liitolla on tiettyjä "tavoitteita ja kysymyksiä", joita pitää pyrkiä viemään eteenpäin. Neuvottelupöydässä ja sovitteluesityksissä ei ole ollut heidän mukaansa "miellyttäviä elementtejä". – En halua lähteä tulkitsemaan muiden järjestöjen näkökulmaa, millä perusteella he ovat tämän hyväksyneet, Ekström kertoo.

– Me koimme, että erityisesti palkkauskysymyksissä olemme jääneet sellaiseen asentoon, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä viime kierroksella on sovittu. Meillä on yhteinen käsitys, että palkkaeroavaisuudet julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä ovat olemassa. Tulevilla kierroksille yhteisesti pyritään saamaan korjaus näihin, hän jatkaa.

Ekström kertoi esityksen hylätessään, että "arvot eivät ole kaupan". Ekströmin mukaan tässä on samaan aikaan kysymys tasa-arvosta.

– Tämä liitto ajaa tiukasti sellaisia työelämän muutoksia ja parannuksia, jotka huomioivat sen, että tasa-arvo etenee tässä maassa. Ei pelkästään naisten päivänä maaliskuussa, vaan ympäri vuoden. Tämä ohjaa meidän tekemistämme tällä alalla, kun yhdeksän kymmenestä työntekijästä tällä alalla on naisia, Ekström kertoo.

Työnantajapuoli: palkkajärjestelmää voi kehittää

Lisäsolmun asiassa tuo luonnollisesti se, että myös työnantajapuoli torppasi sovintoesityksen.

Työnantajapuolta edustava hyvinvointiala Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen, että yhteisiä näkemyksiä on jo kyllä löydetty.

– Niin kuin sovintoehdotuksesta näkee, niin mehän olemme löytäneet yhteisymmärrystä siitä, että ruvetaan miettimään palkkausjärjestelmän kehittämistä. Tällä hetkellä meidän mielestämme ei ole perusteltua laittaa yläpäähän kohdennuksia, Virtanen kertoo viitaten palkkoihin.

Virtasen mukaan kaikissa tehtävänimikkeissä ei välttämättä ole lainkaan palkkaeroja. Virtasen mukaan työnantajapuoli tarkastelee asiaa jatkuvasti.

– Tarkastellaanko me tosiasiallisesti maksettuja palkkoja vai taulukkopalkkoja? Yhden tarkastelukulman nojalla siellä on muutaman prosentin palkkaero, mikä on erityisesti meidän suurimmassa henkilöstöryhmässämme eli lähihoitajissa.

– Se on työn alla seuraavalla sopimuskaudella, eli mitä on tehtävissä ja mikä on tarkoituksenmukaista, Virtanen vastaa.

Katso koko keskustelu yläpuolelta löytyvältä videolta.

