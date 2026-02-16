Työnseisauksen on tarkoitus alkaa 3. maaliskuuta ja päättyä 5. maaliskuuta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL antoi maanantaina toisen lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. JHL kertoi tiedotteessaan alan neuvottelujen olevan pahasti jumissa.

JHL ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen työriitaan sunnuntaina. Halilla ja JHL:llä on erimielisyyksiä työntekijöiden palkankorotuksista.

JHL:n mukaan yksityisen sosiaalialan ammattilaisten palkka uhkaa jäädä pysyvästi jälkeen julkisen sektorin tasosta.

Sopua työriitaan on etsitty marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa.

Ensimmäinen kolmipäiväinen työnseisaus alkaa tiistaina ja päättyy torstaina minuuttia ennen keskiyötä. Lakot koskevat tiettyjä Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköitä Pohjois-Suomessa.