Sopu löytyi osapuolten välillä.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on syntynyt sopimusratkaisu.
Ratkaisun ovat hyväksyneet kaikki osapuolet: Hali ry, Sote ry (SuPer, Tehy, Erto), Talentian ja Salli ry:n (Jyty, Pro, STHL).
Uusi työehtosopimus on voimassa 1.1.2026–30.4.2028. Palkat nousevat sopimuskaudella niin sanotun yleisen linjan mukaisesti.
Sovun löydyttyä suunnitellut lakot 51:ssä Talentian , Attendon, Mehiläisen ja Esperi Caren toimipisteessä eivät toteudu. Lakot oli suunniteltu järjestettävän 10.–12.3.
Myös koko sopimusalaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy heti.