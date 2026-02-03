Tutkinnanjohtaja toteaa järjestelmän olevan auttamattoman myöhässä, kun luvatta laitoksesta poistuminen päättyy nuoren kuolemaan.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) käynnistää turvallisuustutkinnan lastensuojelun palveluyksiköstä luvatta poistuneen alle 16-vuotiaan nuoren kuolemasta. Otkesin tiedotteessa kerrotaan nuoren kuolleen 24. tammikuuta.

Nuori oli sijoitettuna Pirkanmaan hyvinvointialueella lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisia palveluja tuottavaan yksikköön.

Tutkinnan painopisteenä on lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten turvallisuutta varmistavat käytännöt sekä lasten luvatta poistumiseen liittyvä lastensuojelun ja muiden viranomaisten yhteistyökäytännöt.

– Nuoren sijoittaminen lastensuojelulaitokseen on usein se viimesijainen keino taata nuorelle turvallinen elinympäristö. Näiden nuorten turvallisuuden edellytyksistä huolehtiminen on hyvinvointivaltion tehtävä. Tämä on mitä suurimmassa määrin myös arvokysymys, toteaa tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki.

– Kun nuori sijoitetaan lastensuojelulaitokseen, on myös hänen läheistensä voitava luottaa siihen, että nuori on turvassa. Tutkittavassa tapauksessa lastensuojelulaitoksesta luvatta poistunut nuori kuoli. Tällöin on kysyttävä, onko meillä käsillä rakenteellinen ongelma: Onko viranomaisilla tarvittavat työkalut ja yhteistyökäytännöt turvallisuuden varmistamiseksi?

Tiirinki toteaa tiedotteessa järjestelmän olevan auttamattoman myöhässä, kun luvatta poistuminen päätyy siihen, että nuori kuolee. Hän jatkaa sanomalla periaatteen kuitenkin olevan, että kun nuori on lastensuojelulaitoksen asiakas, hän on valvonnassa ja järjestelmä palvelee.

Otkes julkaisi vuonna 2024 nuorten tapaturmaisiin huumekuolemiin liittyvän tutkinnan, jonka yhteydessä todettiin: ”Mitä enemmän nuorella on palvelutarpeita, sitä tärkeämpää on, että järjestelmässä pystytään varmistamaan, ylläpitämään ja koordinoimaan nuorelle tarjottava oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen apu.”

– Nyt tehtävä tutkinta ei keskity päihteisiin, mutta olemme edelleen sen kysymyksen äärellä, pystyykö järjestelmä varmistamaan, ylläpitämään ja koordinoimaan nuorelle riittäviä palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti – yksinkertaisesti auttamaan. Tämä on myös lainsäädäntökysymys: täyttyvätkö lasten oikeudet ja onko lainsäädäntökehikko riittävä, kysyy tutkinnanjohtaja Tiirinki.

Pirkanmaan hyvinvointialue ilmoitti Otkesille tapahtumasta. Vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo sanoo tiedotteessa hyvinvointialueen ottavan osaa omaisten ja läheisten suruun.

– On tärkeää selvittää tapahtumien kulku ja autamme viranomaisia heidän tutkimuksissaan. Olemme lisäksi käynnistäneet oman sisäisen selvityksemme tapahtumien kulusta. Keskeneräisen tutkinnan vuoksi emme voi valitettavasti viestiä asiasta tämän laajemmin.

Turvallisuustutkinta kestää noin 9–12 kuukautta.