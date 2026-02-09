Kahta alaikäistä poikaa epäillään tapon yrityksestä ja ryöstöstä.
Poliisi sai lauantai-iltana hätäkeskukselta puukotukseen liittyvän tehtävän Huutoniementiellä Vaasassa. Tehtävälle liittyi useita poliisipartioita.
– Tapahtumapaikalta löydettiin puukotuksen uhri, noin 40-vuotias mies, joka kuljetettiin kiireellisesti ambulanssilla sairaalaan. Tapahtumapaikan läheisyydessä poliisipartio tavoitti kaksi tekijöiden tuntomerkkeihin sopivaa alaikäistä poikaa, jotka otettiin kiinni, poliisin tiedotteessa kerrotaan.
Poliisin esitutkinnassa on tehty teknistä tutkintaa sekä kuulusteltu molempia poikia ja todistajia. Tapahtumasta on tehty lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille.
Poikia epäillään tapon yrityksestä ja ryöstöstä. Toinen epäillyistä on alle 15-vuotias. Molemmat epäillyt on päästetty vapaaksi.
Miehen vammat olivat hengenvaaralliset, mutta hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa. Miestä epäillään pahoinpitelystä.
Esitutkinnan mukaan miehen ja kahden alaikäisen pojan välillä syntyi riita linja-autossa.
Miehen ja toisen pojan välillä syntyi tappelu sen jälkeen, kun henkilöt olivat poistuneet linja-auton kyydistä.
Tappelun yhteydessä toinen pojista epäillään hyökänneen miehen kimppuun puukolla ja puukottaneen tätä. Puukotuksen jälkeen poikien epäillään vieneen mieheltä omaisuutta.