



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tällainen on sydänlääkärin resepti terveelliseen elämään | MTV Uutiset

Yksinkertainen oivallus voi parantaa sydänterveyttä 9:24 Keinot sydänterveelliseen ruokailuun voivat löytyä japanilaisesta ajattelusta. Huomenta Suomen studiossa kardiologian erikoislääkärin Birgitta Salmela ja Sydänliiton asiantuntija Mari Olli. Julkaistu 38 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Kiire, välipalat ja tauoton työpäivä kuormittavat sydäntämme huomaamattamme. Kardiologian erikoislääkärin mukaan jo yksi arkinen päätös voisi kääntää suunnan parempaan. Lahden Sydänkeskuksen osastonylilääkäri ja Terveystalon kardiologian erikoislääkäri Birgitta Salmela innostui tänä keväänä japanilaisesta ajattelusta. Oivallus tuli Salmelan luettua kirjan "ikigaista". Héctor Garcían ja Francesc Mirallesin kansainvälinen bestseller Ikigai – Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain (Gummerus, 2020, suom. Satu Ekman) on yksi maailman suosituimmista pitkäikäisyyttä käsittelevistä kirjoista. Ikigaissa on kyse oman tarkoituksen löytämisestä ja siihen sitoutumisesta, kertoo CNBC. – Näissä pitkäikäisissä kulttuureissa vallitseva ajatus muun muassa siitä, että ei syö itseään täyteen, vaan noin 80-prosenttisesti täyteen, mikä tavallaan säästää elimistöä, kuulosti minun mielestäni hirveän hyvältä, Salmela kuvasi Huomenta Suomen haastattelussa. Seisovan pöydän herkkuja (kuvassa) ei kannata kardiologin mukaan mässätä liikaa. 80 prosenttia mahavn vetävyydestä on sopiva määrä.Shutterstock

Salmela muistuttaa, että ähkylounaan jälkeen veto on usein poissa, mutta kun oppii säätelemään syömistään ja hahmottaa, että kylläisyys tulee viiveellä, olo on kevyempi ja energiataso nousee sopivasti. Sydänkin kiittää.

– Ja samaan aikaan, kun meillä on myös valtava ylipaino-ongelma yhteiskunnassa, tämä pitäisi tuoda jo koulujen tapakasvatuksessa esiin. Ainakin itse olen lapsena kasvanut siihen, että lautanen pitää syödä tyhjäksi ja sitä vahditaan, että tulee kaikki syötyä, vaikkei ehkä enää maistuisikaan.

Salmela tähdentää, että lounaan ei pitäisi olla myöskään vain mahan täyttämistä.

– Työelämä on hirveän kuormittavaa ja hektistä ja koko ajan ovat älylaitteet ja muut päällä, eli pitäisi käyttää lounashetken arvo siihen, että rauhoitutaan ja keskitytään syömiseen ja sen tuomiin tuntemuksiin ja tavallaan otetaan myös aivolepo ruokailun ohessa.

Sydänterveyden kannalta on tärkeää, että stressitasot laskevat välillä. Vaikutuksen näkee heti, toteaa myös Sydänliiton ruokakasvatuksen ja -palveluiden asiantuntija Mari Olli.

– Kyllähän se virkistää, kun työpäivä katkeaa. Olet hetken päässyt omista työajatuksista eroon ja keskityt johonkin muuhun. Ehkä juttelet työkavereiden kanssa tai luet jotakin, mikä sitten itse kullekin on sopiva tapa virkistäytyä.

Lue myös: Yksi luku ennustaa korkeamman verenpaineen riskiä paremmin kuin painoindeksi

Älä korvaa ruokaa välipaloilla

Sydänlääkäri ei kannusta korvaamaan lounasta välipaloilla.

– Se on hirveän huono muutos, koska jos me kuitataan lounas vaikka välipalapatukoilla jatkuvasti, se johtaa käytännössä siihen, että syö paljon enemmän prosessoitua ruokaa, paljon enemmän rasvoja ja lisäaineita, ja kasvisten ja oikeasti terveellisten ravintoaineiden saanti jää väkisin huonommaksi. Toisaalta ne aiheuttavat nopean sokeripiikin, Salmela listaa.

– Varsinkaan nestemäisiä kaloreita ei kannattaisi harrastaa, koska loppupeleissä tulee todennäköisesti nopeammin nälkä ja syö sitten kokonaisuutena enemmän.

Nuku riittävästi

Salmela muistuttaa unen tärkeydestä ja säännöllisistä arkirutiineista.

– Jotta jaksamme ylläpitää terveitä elintapoja, kaikki lähtee siitä, että ladataan akkuja eli nukutaan riittävästi. Arjen ja työpäivien rytmittämisen on oltava mielekästä, että on paitsi lounastauko, myös mikrotaukoja palautumiseen.

Lue myös: Yli kahdeksan tunnin yöunet haitallisia terveydelle

Omille potilailleen Salmela sanoo "kauppaavansa kovasti" niin sanottua köyhän miehen halpaa henkivakuutusta.

– Näkisin, että mikäli ei ole erittäin iäkäs tai liikuntarajoitteinen, se, että pystyy 2–4 kerrosväliä kävelemään oireitta, on tosi hyvä merkki siitä, että isossa mittakaavassa asiat ovat kunnossa.

Salmelan mukaan arkiliikunnan väheneminen on iso ongelma.

– Ihmiset välttelevät pahimmillaan jopa hengästymisen tunnetta; se on tullut vieraaksi. Näen, että on hirvittävän tärkeää valita hissin sijaan portaat ja kävelyä ja lisäksi olisi oltava lihaskuntoharjoittelua ja kunnolla hengästyttävää reipasta liikuntaa useampi tunti viikossa.

Salmelan terveellisen elämän reseptiin kuuluu myös mielihyvää tuottavien asioiden lisääminen arkeen. Lisäksi kannattaisi ottaa tavaksi katsastaa itsensä aika ajoin.

– Eli tarkistetaan, että verenpaineet ovat tavoitteissa, eli yläpaine alle 130 tai 135 ja alapaine alle 80–85. Ja jos on tarvetta, tarkastaa, ovatko kolesterolitasot tavoitteissa.

– Ja sitten Suomessa ehkä kaikki kansalaiset eivät ymmärrä, että hammasterveys on tosi tärkeää. Me näemme paljon sydänleikkaukseen johtavia läppäinfektioita, kun hampaat eivät ole kunnossa. Tämmöisistä perusasioista huolehtiminen olisi tärkeää.

Sydänlääkäri Birgitta Salmelan resepti terveelliseen arkeen MTV – 7–9 tuntia unta: tarve on yksilöllinen; älä tingi unesta! – Syö säännöllisesti ja monipuolisesti: Ota käyttöön sydänystävällinen ruokavalio (Sydänliitto).

Muista lautasmalli, volyymi kasviksista!

Rauhoita ruokailut (ei kännykkää ruokapöytään) ja keskity syömiseen / maistamiseen – japanilaisilla kannatettava ajatus, että söisimme itsemme vain 80-prosenttisesti täyteen.

Älä santsaa, jollet oikeasti tarvitse raskaan kulutuksen vuoksi.

Minimoi suolan ja alkoholin käyttö. – Tauota aktiivisesti päivän työtehtäviä ja huolehdi riittävästä palautumisesta – ilman älylaitteita. – (30–)60 minuuttia arkiliikuntaa Suosi rappusia, kävelyä ja pyöräilyä. – Enemmän kuin 1,5–2,5 tuntia reipasta liikuntaa viikossa Etsi itsellesi mieluinen aktiviteetti. – 2 kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua. – Ota käyttöön sosiaaliset aktiviteetit tai muut mielihyvää ja vastapainoa tarjoavat harrasteet päivittäin. – Älä tupakoi ja vältä myös nikotiinituotteita (lisääntyvästi esiin haittavaikutuksia nuorilla ja työikäisillä). – Löydä ilo arjesta. – "Katsasta" itsesi säännöllisesti:

8:24 Mitä kuuluu hyvään lounaaseen ja voiko puffetissa syödä terveellisesti? Huomenta Suomessa aiheesta keskustelivat Sydänliiton ruokakasvatuksen ja -palveluiden asiantuntija Mari Olli ja Compass Group Finlandin johtava ravitsemusasiantuntija Kirsi-Maria Hoikka.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.