Jethro Rostedt nähdään Tapiola Festivalin toisena juontaja tänä kesänä.
Liikemies Jethro Rostedt juontaa tänä kesänä yhdessä Esko Eerikäisen kanssa Tapiola Festivaalin. Tapiola Festivaali järjestetään jälleen elokuussa Espoon Leppävaarassa.
Sen lisäksi Rostedt juontaa Eerikäisen kanssa Tampere City Festivalin elokuussa viikkoa aiemmin kuin Tapiola Festivalin.
Julkaisussa kerrotaan, että Eerikäinen on tuttu hahmo Tapiola Festivaalin juontolavoilla ja Rostedt on puolestaan noussut koko kansan puheenaiheeksi viimeaikaisen julkkisohjelmavoittonsa myötä.
Rostedt voitti toukokuun alussa kohutun Pacthouse-sarjan. Voitostaan hän kuittasi yli 50 000 euron palkintopotin. Sarjaa esitettiin Kick-streemausalustalla netissä.