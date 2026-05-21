Testaa suosittu arkiruoka hieman terveellisempänä versiona!
Valtakunnallista sydänviikkoa 2026 vietetään 17.–24.5. Hyvinvointia lounaasta -teemalla.
Huomenta Suomessa keskusteltiin torstaina, millaisia ruokavalintoja kannattaa tehdä sydänterveyttä edistääkseen.
Asiantuntijat toivat myös mukaanan ruokaohjeet, joita suosittelevat suomalaisten sydänterveellisempään arkeen.
Lue myös: Tällainen aamupala on kaikista terveellisin sydämelle
Terveellisempi Marry me -kana
Sydänliiton ruokakasvatuksen ja -palveluiden asiantuntija Mari Olli suosittelee testaamaan terveellisempää versiota suositusta Marry me -kanasta.
– Siinä on mukana paitsi broileria myös vähän kikherneitä. Tulee kasviproteiinia mukana.
Marry me -kanan ohje nousi Suomessa suureen suosioon vuonna 2021. Helpon broilerikastikkeen ohje on alun perin kotoisin Yhdysvalloista.
Sydänystävällisessä versiossa rasvan ja suolan määrään on kiinnitetty huomiota.
– Perinteisempään versioon lisäyksenä siinä on vähä reiluummin kasviksia ja hieman kevyempää kermaa.