Ostimme kolme julkisuudesta tuttua ruokavaliovalmennusta – ravitsemusterapeutilta tyrmäävä arvio

Syksyisin sosiaalinen media on pullollaan mainoksia, joissa kehotetaan elämäntapamuutokseen tai johonkin muuhun trendikkääseen hyvinvointitekoon. Yleensä kyse on loppujen lopuksi laihduttamisesta. Tarjoavatko nettivalmennukset todellisuudessa sitä, mitä lupaavat?

Ostimme kolmen julkisuudesta tutun valmentajan ruokavaliovalmennusta. Ne olivat Erna Huskon 7-Day Clean up, Rita ja Aki Mannisen Hyvä olo 1 600 kcal sekä Fitfarmin Superdieetti, joka tuli aikoinaan tunnetuksi Jutta Larmin (ent. Gustafsberg) kautta.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi Englund arvioi ruokavaliovalmennuksia MTV Uutisten pyynnöstä. Hänen mukaansa ominaista niille ovat tiukat rajoitukset ja tarkkaan määrätyt ruoka-aineet.

– Näissä on aika paljon samoja elementtejä. Säännöllinen ateriarytmi ton hyvä ihmiselle ylipäänsä, mutta ruokamäärät on säädelty tarkasti, Englund toteaa.

Nopeat tulokset houkuttelevat

Kokonaisuudessaan kaikissa ruokavaliovalmennuksissa on Englundin mukaan liian vähän energiaa.

– Energiansaanti on selvästi alle normaalin kulutuksen. Tulee energiavajetta ja on liian vähän energiaa tavallisen ihmisen normaaliin arkeen.

Ravitsemusterapeutti huomauttaa, että ruokavalioista on rajattu pois useita tavallisia ruokia. Lisäksi ruokavaliota markkinoidaan energisoivina tai rasvaa polttavina, vaikka todellisuudessa mikään tietty ruoka ei polta rasvaa.

– Esimerkiksi leipä on aika pienessä roolissa ja maitotuotteet ovat hyvin vähissä.

Erna Husko 7-day clean up: Markkinoidaan puhdistavana ja aineenvaihduntaa "boostaavana" ruokavaliovalmennuksena

Ruokailu viisi kertaa päivässä: aamupala, lounassalaatti, välipala, päivällinen ja iltapala

Ruokavaliossa noin 1 400 kilokaloria päivässä

Kehotetaan aloittamaan päivä "hapetetulla" sitruunavedellä ja syömään kypsentämätöntä ruokaa

Hinta 34,90 € Tomi Natri /All Over Press

Englund arvioi, että ruokien karsimisen taustalla on halu saada asiakkaalle nopeita tuloksia. Ne eivät välttämättä ole kuitenkaan pysyviä.

– Energiansaantia vähennetään reilusti, jotta ihmisen paino laskisi nopeasti ja ihminen olisi tyytyväinen ostamaansa palveluun tai tuotteeseen.

Epäonnistumisen tunteita

Englundin vastaanotolle tulee usein ihmisiä, jotka kokevat epäonnistuneensa nettivalmennusten jälkeen.

– Asiakas tulee vastaanotolle ja kertoo, että on ostanut kaikki mahdolliset nettivalmennukset ja edelleen paino on saattanut nousta. Sitten on ihan sekaisin sen suhteen, että mitä nyt saa syödä ja mitä ei saa syödä.

Aki ja Rita Manninen: Hyvä olo 1 600 kcal Markkinoidaan kevyempänä, mutta silti täyttävänä ja ravitsevana ruokavaliona

Ruokavalioista on saatavilla myös muita kilokalorivaihtoehtoja, mutta ei ohjeistusta sille, mikä vaihtoehto asiakkaan kannattaa valita

Ruokailu viisi kertaa päivässä

Harjoituksen jälkeen suositellaan palautusjuomaa palautuksen käynnistämiseksi

Ei ota huomioon yleisiä pakkauskokoja, esimerkiksi maitorahkaa aamupalalle ohjeistetaan 150 grammaa, kun purkki on yleensä 200 grammaa.

Vaatii ruoka-aineiden tarkkaa punnitusta

Hinta: 34,95 € MTV

Eklundin mielestä ruokavaliovalmennusten suurin ongelma on yksilöllisyyden puute. Keho nimittäin säätelee energiantarvetta valmiita ruokalistoja paremmin.

– Ruokalistat hyvin vahvasti vääristävät ruoka- ja kehosuhdetta. Eli ajatellaan, että että jotkut ruoat ovat huonoja ja toiset ruoat parempia. Lisäksi tästä seuraa epäonnistumisen ja syyllisyyden tunteita ruokaa ja itseä kohtaan, kun emme pysykään näissä kielloissa ja säännöissä.

Nämä yksityiskohdat kiinnittävät huomion

Valmennuksista löytyy erikoisia yksityiskohtia, jotka tuntuvat melkoiselta pilkun viilaamiselta. Kaikille ei löydy perusteluita.

Esimerkiksi Huskon valmennuksessa kehotetaan aloittamaan jokainen aamu sitruunavedellä. Lisäksi veden tulisi antaa hapettua lasissa yön yli.

Sitruunavedellä tai muillakaan ruoka-aineilla ei ole tieteellisesti tutkittua puhdistavaa vaikutusta.

– Puhdistusmekanismit kehossa ovat olemassa itsessään. Munuaiset, maksa, hengitys ja iho hoitavat kuona-aineiden puhdistamiset. Ne toiminnot pyörivät riippumatta siitä, mitä me syömme, emmekä voi niitä yksittäisillä ruoka-aineilla kiihdyttää tai parantaa.

Superdieetissä ja Mannisten valmennuksissa kehotetaan täydentämään ruokavaliota lisäravinteilla. Listalta löytyvät esimerkiksi D- ja C-vitamiinit, Omega3-valmiste, magnesium ja maitohappobakteeri.

– Miksi rajoitetaan tiettyjä ruokia pois ja sitten ostetaan tilalle kalliita pillereitä, joista sitten otetaan puuttuvat ravintoaineet? Se on mielestäni kyseenalaista, ravitsemusterapeutti Kirsi Englund toteaa.

Fitfarmin Superdieetti: Markkinoidaan Suomen suosituimpana laihdutusvalmennuksena

Sisältää ruoka-aineiden listausten lisäksi reseptejä, jotka soveltuvat kullekin aterialle

Ruokailu viisi kertaa päivässä, sisältää myös treeniohjelman

Ruokavalio valitaan painoluokan mukaan. Löytyy myös syklitetty ja tasainen ruokavalio, joista syklitettyä ravitsemusterapeutti pitää "tavallisena" ruokavaliona

Vertailun kallein hinta: 84 €

Superdieetissä huomiota kiinnittää myös ohjeistus kahvimaidosta. Jos maidosta kertyy 30–40 kilokaloria päivässä, sitä ei ohjeiden mukaan tarvitse vähentää muusta ruokavaliosta. Tätä isommat määrät tulisi kuitenkin vähentää esimerkiksi 10 grammalla kaurahiutaleita tai riisiä jollain aterialla.

– Ihmisen keho ei hetkahda 10 tai 20 kalorin tai edes 50 kalorin erosta, Englund muistuttaa.

Arjen sujuvuus ratkaisee

Englund muistuttaa, että todelliset muutokset näkyvät vasta, kun ruokavalio tukee arkea.

– Yksi haaste on sitten käytännön arjen toteutus. Jos näissä listoissa annetaan syödään vaikka 40 grammaa kuivaa pastaa, mitataanko se erikseen niin, että äidille keitetään eri kattilassa ja muulle perheelle toisessa kattilassa. Kuinka moni jaksaa tällaisia arjessa noudattaa kovin pitkään?

– Ja toisaalta moni alkaa kaipaamaan itselle tuttuja ja mieluisia ruokia ja sitten niiden syömisestä seuraa taas syyllisyys tai uudet syömisen rajoitukset, mitkä vievät helposti noidankehään.

Ravitsemusterapeutin mukaan yksittäiset ateriat eivät ratkaise kokonaisuutta.

– Energiansaannin vaihtelulla ei kehon kannalta ole pitkällä aikavälillä merkitystä. Keho hoitaa energian saannin vaihtelun tasoittamisen itse.

