Poliisi on puhuttanut miestä, ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä.

Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen.



Poliisi on puhuttanut miestä, ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä.



Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Lue lisää : Riihimäen räjähde löytyi – oli lähellä alkuperäistä paikkaa

Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä eilen kello kahden jälkeen iltapäivällä. Kun aluetta mentiin eristämään, oli räjähde kadonnut.

– Saimme siitä eilen ilmoituksen ja siellä on käyty paikalla. Ennen eristyksen laittoa se on kuitenkin kadonnut ja mahdollisesti epäillään, että se on lähtenyt ulkopuolisen matkaan, Hämeen poliisin viestinnästä kerrotiin MTV Uutisille.