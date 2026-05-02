Vyötärö-pituussuhde ennustaa verenpainetautia painoindeksiä paremmin.

Tuore Itä-Suomen yliopiston ja Rutgers Robert Wood Johnson Medical Schoolin tutkimus osoittaa, että vyötärö-pituussuhde on painoindeksiä tarkempi mittari kohonneen verenpaineen riskin arvioinnissa.

Tulokset perustuvat laajaan yhdysvaltalaiseen aineistoon ja tukevat käsitystä siitä, että kehon rasvan jakautumisella on keskeinen merkitys terveysriskien ennustamisessa.

Lihavuus on monitekijäinen krooninen sairaus, jonka arvioinnissa käytetty painoindeksi (BMI) ei pysty erottamaan rasva- ja lihasmassaa toisistaan. Tämä on merkittävä puute, sillä suurempi lihasmassa voi jopa suojata kardiometabolisilta sairauksilta. Siksi tutkijat ovat etsineet tarkempia mittareita, kuten vyötärön suhdetta pituuteen, lihavuuden diagnosointiin.

Tuoreen tutkimuksen tekijät ovat hiljattain esittäneet uusia vyötärö‑pituussuhteeseen perustuvia kynnysarvoja kehon liiallisen rasvamassan arvioimiseksi. Tutkimusryhmä on osoittanut niiden tunnistavan painoindeksiä paremmin esidiabeteksen, tyypin 2 diabeteksen, rasvamaksataudin ja luunmurtumien riskin, tiedotteessa kerrotaan.

Suhdeluvun saa, kun jakaa oman vyötärönympäryksensä pituudellaan. Mitä suurempi suhdeluku, sitä korkeampi rasvan määrä. Korkeasta rasvamäärästä kertova suhdeluku tässä tutkimuksessa oli yli 0,50.

Painoindeksillä ja kohonneella verenpaineella ei yhteyttä

Tutkimuksessa hyödynnettiin Yhdysvaltojen NHANES-terveystutkimuksen aineistoa vuosilta 2021–2023. Tutkimukseen osallistui 7 243 henkilöä, joiden keski-ikä oli 44,8 vuotta. Tutkimuksessa tarkasteltiin vyötärö-pituussuhteeseen perustuvien kynnysarvojen kykyä ennustaa kohonnutta verenpainetta.

Vyötärö-pituussuhteen perusteella kohonneeseen rasvan määrään liittyi 50 prosenttia suurempi todennäköisyys verenpaineen sijoittumisesta ihanteellisen (120/70 mmHg tai vähemmän) ja kohonneen väliselle tasolle ja 82 prosenttia suurempi kohonneen verenpaineen (140/90 mmHg tai enemmän) todennäköisyys.

Lihavuuteen liittyi 91 prosenttia suurempi todennäköisyys verenpaineen sijoittumisesta ihanteellisen ja kohonneen väliselle tasolle sekä 161 prosenttia suurempi riski kohonneen verenpaineen todennäköisyys.

Yhteys oli erityisen vahva 25–65-vuotiailla.

Ihanteellinen verenpaine on 120/70 mmHg tai vähemmän.

Sen sijaan painoindeksin ja kohonneen verenpaineen välillä ei havaittu vastaavaa yhteyttä. Painoindeksin perusteella arvioitu ylipaino oli kuitenkin yhteydessä 71 prosenttia ja lihavuus 130 prosenttia suurempaan todennäköisyyteen verenpaineen sijoittumiselle ihanteellisen ja kohonneen väliselle tasolle.

– Tämä liittyy todennäköisesti siihen, ettei painoindeksi pysty erottelemaan lihasmassan sekoittavaa vaikutusta, minkä vuoksi yhteys verenpaineeseen korostuu varhaisemmissa vaiheissa ja hämärtyy kohonneessa verenpaineessa, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja, väitöskirjatutkija Mahidere Ali Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja siitä, että vyötärö-pituussuhde on käyttökelpoinen ja helppo työkalu liiallisen rasvamassan arviointiin. Se voi auttaa tunnistamaan kohonneen verenpaineen ja sydän- ja verisuonitautien riskin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto