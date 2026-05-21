Poliisi pyytää havaintoja huoltoasemamurroista Mäntyharjulla.
Poliisi epäilee, että kahdelle huoltoasemalle on murtauduttu torstaina aamuyöllä Mäntyharjulla.
Huoltoasemat ovat ST1 Karankamäki, sekä Neste Vihantasalmi.
Poliisin mukaan ST1 -asemalle oli murtauduttu aamuyöllä ja sieltä on anastettu huoltoaseman omaisuutta. Poliisi kertoo, että paikalta on poistunut tumma Audi.
Neste Vihantasalmeen on murtauduttu niin ikään aamuyön aikana ja huoltoasemalta on viety omaisuutta lähes 10 000 euron arvosta.
Poliisi pyytää havaintoja murtoihin liittyen. Kaikki vihjeet voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisiin numeroon 0295415232, tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi