Kuusi tekoa, jotka ehkäisevät aivohalvausta

Aivohalvausriskiin voidaan vaikuttaa hyvillä elämäntavoilla.

Terveyskirjaston sivuilla kerrotaan, että aivohalvaus on hengenvaarallinen tila, jolla on kaksi aiheuttajaa: aivovaltimo vuotaa tai on tukossa. Yleisin syy on aivovaltimon veritulppa.

Suomessa noin 24 000 ihmistä sairastuu vuosittain aivohalvaukseen. Tästä joukosta 17 000 saa aivoinfarktin.

Aivohalvauksen riskiä voi vähentää huomattavasti hyvillä elintavoilla. Neurologi Anthony Kim, Kalifornian yliopiston San Franciscon aivohalvauskeskuksen lääketieteellinen johtaja, sekä neurokirurgi Arthur Wang Tulane University -korkeakoulusta kertovat HuffPostille, mitä kannattaa välttää, jos tavoitteena on pienentää aivohalvausriskiä.

Älä istu liikaa

Jos vietät liian paljon aikaa istuen tai maaten ja liian vähän urheillen tai liikkuen, kannattaa harkita aktiivisempaa elämäntapaa.

– On osoitettu, että säännöllinen fyysinen aktiivisuus auttaa pitämään verisuonet puhtaina tukkeutumista. Se estää plakin muodostumista valtimoihin, sanoo Wang.

– Siksi yleensä suosittelemme, että ihmiset harrastaisivat kohtuukuormitteista liikuntaa noin puoli tuntia ehkä noin viisi kertaa viikossa.

Liikkua voi monella tapaa. Voit esimerkiksi kävellä, juosta, pyöräillä, hoitaa puutarhaa tai osallistua ryhmäliikuntatunneille.

Verenpaine kuntoon

Kim sanoo, että monet samat asiat, joita suositellaan osaksi terveellistä elämäntapaa, vähentävät myös sydänsairauksien ja aivohalvauksen riskiä.

– Mutta jos yksi tekijä on ylitse muiden, on se verenpaine.

Kohonnut verenpaine voi etenkin pitkään jatkuessaan johtaa ongelmiin. Kimin mukaan se on suurin muokattavissa oleva aivohalvauksen riskitekijä.

– Kutsumme sitä hiljaiseksi tappajaksi, koska potilaat eivät useinkaan tunne sitä. Se pitää tarkistaa ja sitä on seurattava ja hoidettava.

Terveystarkastukset

Kimin mukaan ihmisten tulisi käydä perusterveydenhuollossa lääkärillä rutiinitarkastuksissa tai -seulonnoissa, jotka tarpeellisiksi. Näin saattaa selvitä esimerkiksi se, jos verenpaine on koholla tai kolesteroli korkealla.

Älä tupakoi

Sekä Kim että Wang sanovat, että tupakointi on välteltävien asioiden kärjessä.

– Se lisää todellakin aivohalvauksen ja sydänsairauksien riskiä.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että ajan myötä verisuonet ahtautuvat. Se voi lopulta johtaa veren virtaamisen estymiseen aivojen osiin, mikä aivohalvaus pohjimmiltaan on.

Alkoholia vain kohtuudella

Alkoholi on yhdistetty eräisiin syöpätyyppeihin, maksasairauteen sekä aivohalvaukseen. Liiallinen juominen ei tee hyvää myöskään tässä mielessä.

Mielenterveystalon sivuilla kerrotaan, että naisilla alkoholinkäytön riskirajat ovat 16 annosta viikossa ja viisi annosta päivässä. Miehillä riskirajat ovat 24 annosta viikossa ja seitsemän päivässä.

Terveyskirjaston mukaan riskitasot on määritelty ajatellen terveitä työikäisiä, ja yksilötasolla alkoholin käytön haitat voivat vaihdella merkittävästi.

Ruokavalio kuntoon

Oikeanlainen ruokavalio on tärkeä aivohalvauksen riskin hallinnassa. Wangin mukaan käytännössä se tarkoittaa, tyydyttyneitä rasvoja, sokeria ja suolaa sisältävien ruokien kohtuullista käyttöä.

Kim huomautti, että suolan saannin ja korkean verenpaineen välillä on yhteys, mikä on toinen aivohalvauksen riskitekijä.

Wang vinkkaa, että olisi hyvä noudattaa ruokavaliota, jossa on runsaasti hedelmiä ja vihanneksia ja vain jonkin verran lihaa.

Tunnista aivohalvauksen oireet

Aivohalvausoireiden ilmaantuessa pitää hakeutua välittömästi hoitoon.

Yleisimpiä oireita ovat toispuolinen toisen tai molempien raajojen toimintahäiriö ja tuntopuutokset samoilla alueilla, suupielen roikkuminen, puheentuoton häiriö sekä näköhäiriöt.

