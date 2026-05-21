Helsingissä voidaan nähdä tulevaisuudessa "lentäviä" sähkölauttoja.
Ruotsalaisyhtiö Candela esittelee ensi viikolla Helsingissä sähköistä siipivenelauttaansa, jonka luvataan kulkevan esimerkiksi Herttoniemenrannasta Pohjoissatamaan vain noin kymmenessä minuutissa.
Kyseessä on Candela P-12 -alus, joka liitää vedenpinnan yläpuolella vedenalaisten siipien avulla.
Yrityksen tiedotteessa kerrotaan lentävän sähkölautan vähentävän energiankulutusta jopa 80 prosenttia tavallisiin lauttoihin verrattuna.
Alus on jo käytössä Tukholmassa, jossa sen kerrotaan puolittaneen työmatka-ajat verrattuna bussiin, autoon ja perinteisiin lauttoihin.
Nyt teknologiaa halutaan tuoda myös Suomeen yhteistyössä suomalaisen Telvan kanssa.