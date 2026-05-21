



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Leijonien NHL-vahvistuksen lainaamaan autoon tuli osumaa: "Vähän kiehahti"

2:46 Konsta Helenius kertoo, miten hän lähti pikavauhtia NHL-pudotuspeleistä Leijonien mukaan.

Julkaistu 46 minuuttia sitten

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Kasperi Kunnas, Zürich kasperi.kunnas@mtv.fi kaustoFI

Konsta Heleniuksen lainaama joukkuekaverin auto naarmuuntui. MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Latvia torstaina klo 17.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Konsta Helenius hyppäsi viimeisenä pelaajana vahvistamaan Suomen jääkiekkomaajoukkuetta Sveitsin MM-kilpailuihin. 20-vuotias hyökkääjä suuntasi pikavauhtia Leijoniin sen jälkeen, kun Buffalo Sabresin NHL-kausi päättyi. MTV:n liveseuranta Latvia–Suomi-ottelusta Buffalo putosi maanantaina pudotuspelien toisella kierroksella seitsemännen ottelun jatkoerässä Montreal Canadiensia vastaan. Helenius ei vielä tänään torstaina Latviaa vastaan pelannut mutta oli ensimmäisellä erätauolla median haastateltavana. Hän avasi, että Leijonien GM Jere Lehtinen soitti hänelle ja kysyi MM-kisahalukkuudesta, kun Buffalon farmiseura Rochester Americansin kausi oli päättynyt AHL:ssä. Pelaaja ilmoitti, että "totta kai on".

– Sain mahdollisuuden vielä Buffalossa, niin pelit jatkuivat siellä. Puhuttiin siitä vain, että jos tippuu kakkoskiekalla, on vielä mahkut tulla mukaan. Katsellaan sitten, miten pelit menevät. Kun hävittiin, nopea puhelu ja totta kai halusin tulla, Helenius kertoi.

Hyökkääjä kiekkoili sesongin aikana ensimmäiset NHL-ottelunsa. Yhdeksään runkosarjaotteluun syntyi neljä (1+3) tehopistettä, neljään pudotuspelikoitokseen kaksi pinnaa maaleina.

– Kausihan meni hyvin, olen tyytyväinen kauteen, miten itse pelasin ja kehityin koko ajan.

– Ei menty jatkoon kakkoskiekalta, niin se jäi vähän hampaankoloon. Mutta siinä huomasi, että pystyy pelaamaan niitä pelejä. Tiesi, että on kausi mennyt hyvin ja jos saa mahdollisuuden, pystyy pelaamaan ja auttamaan joukkuetta voittamaan.

Helenius sai general manager Jarmo Kekäläiseltä ja päävalmentaja Lindy Ruffilta positiivista palautetta.

– Sellaista, että hyvin tulin sisään sitten kun pääsin sisään. Ei mitään jänistänyt eikä muuttanut peliä. Pelasi, kuten on pelannut AHL:ssäkin, että oli oma itsensä.

Miesten MM-kisoissa aiemmin kaksi vuotta sitten pelannut Helenius haluaa tuoda Leijonissa kiekollisena pelaajana vahvuuksiaan "omalla pelillään" esiin.

Naarmu kylkeen

Helenius selvitti myös episodia, joka sattui, kun hän oli saanut lainata Buffalo-joukkuekaverin, suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkosen autoa.

– Auton kunto on hyvä. Pieni naarmu on kyljessä, mutta joku toinen aukaisi siihen oven. Toivon, että saan jatkossakin lainata, Helenius raportoi.

Hän kertoi olleensa auton sisällä, kun naarmua tuli.

– Vähän kiehahti sen jälkeen.

– Joku lämäytti oven siihen. Käytiin asia läpi sen kanssa.

Ukko-Pekka Luukkonen ja Konsta Helenius ovat toimineet joukkuekavereina sekä AHL:n Rochester Americansissa että NHL:n Buffalo Sabresissa./All Over Press

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Kasperi Kunnas, Zürich

MTV Uutiset

Kasperi Kunnas työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana, -ankkurina ja uutispäällikkönä.

Konsta Heleniuksen lainaama auto naarmuuntui | MTV Uutiset