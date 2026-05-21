Latvialaisfani tuli huutelemaan Mikael Granlundin vierelle.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Latvia torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Mikael Granlund saapui keskiviikkoiltana Zürichin lentokentälle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuetta Sveitsin MM-turnauksessa vahvistavan Anaheimin Ducksin NHL-hyökkääjän ympärillä riitti kuhinaa. Kaksinkertainen maailmanmestari sai myös antaa useita haastatteluja suomalaismedialle.
Lue myös: Kommentti: Mikael Granlund saapui MM-kisoihin – lentokentän tuloaulassa riitti draamaa
Kesken kaiken pakkaa tuli sekoittamaan Latvija-tekstillä varustettuun punaiseen t-paitaan pukeutunut fani. Hän huusi latviaksi kovaan ääneen Granlundin vierellä.
Suomalaistähti naureskeli tilanteelle.
– Välikohtaus ei ollut vaarallinen, mutta kertoo siitä, että jokin – vaikka sitten sattuma – vie leijonasankarin aina kärkiotsikoksi, ihmisten huulille, MTV Urheilun toimittaja sanoitti.