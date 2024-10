Viisi keinoa, jotka voivat auttaa elämään 100-vuotiaaksi

1.Syö terveellisesti

– Ruokavalio on ylivoimaisesti tärkein tekijä pitkäikäisyyden kannalta, tutkija Valter Longo toteaa CNBC Make It -kanavalla .

2.Liiku

3.Usko johonkin

– On käynyt ilmi, että ihmiset, joilla on uskonto tai elämänfilosofia, ovat myös onnellisempia kuin uskonnottomat. Johonkin uskontoon kuuluminen tai hengellisten asioiden harrastaminen auttavat löytämään elämälle tarkoituksen, maineikkaassa Harwardin yliopistossa opettava onnellisuusasiantuntija Arthur C. Brooks puolestaan selittää kurssillaan.

4.Ylläpidä myönteisiä ihmissuhteita

5.Aseta tavoitteesi ja elinikäinen oppiminen etusijalle

Japanin Okinawassa elää paljon satavuotiaita. Heille on suuri merkitys "ikigai:lla" – sana tarkoittaa vapaasti käännettynä "onnea siitä, että on aina kiireinen". Héctor Garcían ja Francesc Mirallesin kansainvälinen bestseller Ikigai – Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain (Gummerus, suom. Satu Ekman) on yksi maailman suosituimmista pitkäikäisyyttä käsittelevistä kirjoista.