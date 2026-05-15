Iisalmelainen poika päätti lähteä taisteluun energiajuomia vastaan, jotta ne eivät päätyisi lasten käsiin.

Energiajuomat kädessä kulkevat lapset ja nuoret ovat tavallinen näky Suomessa, ja niiden käyttö on lisääntynyt vuosien aikana. Esimerkiksi useita kertoja viikossa energiajuomia käyttävien 15-vuotiaiden tyttöjen määrä kuusinkertaistui vuosien 2014 ja 2022 välillä.

Iisalmelainen 12-vuotias Kalevi Palmu on kyllästynyt tilanteeseen.

– Ärsyttää vähän se, että näkee seitsemänvuotiaita ostamassa energiajuomia kaupoista, Palmu kertoo MTV Uutisille.

Niinpä nuorukainen päätti ryhtyä tuumasta toimeen. Palmu lähti luomaan kansalaisaloitetta omin nokkinensa, mutta vastaan tuli ikä.

– Kansalaisaloitteessa on 18 vuoden ikäraja, mutta kuntalaisaloitteen saa tehdä kuka vaan.

Ja niin syntyi aloite, joka pyrkii kieltämään energiajuomien myynnin Iisalmessa alle 15-vuotiaille.

Palmun aloitteesta uutisoi ensimmäisenä Iisalmen sanomat.

Sadan teesin lista

Kuntalaisaloitteen tueksi nuorukainen loi sadan teesin listan, jossa on lueteltu haittoja, joita energiajuomat voivat aiheuttaa.