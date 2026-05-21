Israelin viranomaisten Gaza-aktivistien kohtelu on herättänyt tyrmistystä myös Suomessa.

Kohua herättänyt video, jossa Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir huutelee pidätetyille Gaza-aktivisteille, saa kritiikkiä myös Israelin johdolta.

Israelin Suomen-suurlähettiläs Boaz Rodkin kertoi MTV Uutisille, että sekä Israelin pääministeri että ulkoministeri tuomitsevat videon tapahtumat.

"Ei heijasta Israelin hallituksen arvoja"

– Israel käsittelee jatkuvasti laivueita aikana, jolloin alueella on tunnettuja turvallisuusvaikeuksia ja -haasteita, ja toimimme vastuullisesti ja varovaisesti näiden provokaatioiden edessä, Rodkin sanoo.

Suurlähettiläs sanoo Gazan saarron olevan kansainvälisen oikeuden mukaan laillinen, minkä vuoksi laiva pysäytettiin.

– Mitä itse videoon tulee, sekä Israelin johto – pääministeri ja ulkoministeri – ovat kommentoineet sitä todeten, että tällainen toiminta on epärehellistä, ei saisi tapahtua eikä se heijasta Israelin hallituksen tai sen turvallisuusjoukkojen arvoja.

Rodkin sanoo, että kuten aiemminkin, laivueen aktivistit pidätettiin lyhyeksi aikaa, minkä jälkeen heidän annettiin poistua Israelista.