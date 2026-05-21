Ukrainan asevoimat julkaisi videon iskusta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että Ukrainan armeija on toteuttanut suuren iskun Krimin niemimaan tuntumassa Hersonissa sijaitsevaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päämajaan.

Zelenskyi kertoo, että FSB:n tukikohdan lisäksi Ukraina on tuhonnut Pantsir S1 --ilmatorjuntajärjestelmän, joka on ollut laajasti Venäjän armeijan käytössä koko sodan ajan.

– Venäjän täytyy tuntea, että heidän on lopetettava tämä oma sotansa, Zelenskyi kertoo jakamansa videon saatteessa sosiaalisen median palvelu X:ssä.

Zelenskyi väittää, että Venäjä olisi kokenut iskussa mittavat tappiot.

– Venäjän tappiot nousevat vain tässä yhdessä operaatiossa sataan kuolleeseen ja haavoittuneeseen.

Muita yksityiskohtia saati iskun tarkkaa ajankohtaa ei toistaiseksi ole kerrottu.

Iskun vaikutuksia ei ole toistaiseksi raportoitu riippumattomista lähteistä.

Krimin niemimaa kuuluu Ukrainalle, mutta se on ollut Venäjän miehittämä vuodesta 2014 lähtien. Ukraina on kasvattanut viime aikoina lennokki-iskujaan myös Venäjän rajojen sisäpuolelle. Iskuja on nähty viime aikoina suurkaupunkien, kuten Pietarin ja Moskovan alueilla asti.

*Päivitys kello 16.31: Tarkennettu Zelenskyin lausuntoa venäläistappioista sanatarkaksi sitaatiksi. Aiemmin jutussa puhuttiin sadasta kuolleesta ja sadasta haavoittuneesta.

*Korjaus kello 16.51: Iskun kohde sijaitsee Ukrainan mukaan Krimin rajan tuntumassa Hersonissa, ei Krimillä, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

