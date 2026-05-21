



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

MTV seuraa: Leijonat vaiensi Latvian unelma-alun tylysti!

Hannes Björninen tuulettaa 1–1-tasoitusosumaansa. Lehtikuva

Julkaistu 21.05.2026 16:16 (Päivitetty 3 minuuttia sitten )

Leijonat pelaa torstaina neljännen ottelunsa jääkiekon MM-kisoissa, kun se kohtaa Latvian. MTV Urheilu seuraa kello 17.20 alkavaa ottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa. Latvia–Suomi 1–2 (X–X, X–X, X–X) 1. erä 15. min: Latvia on jälleen täysilukuinen. 14. min: Ykkösylivoimalta kelpo pyöritystä, jonka päätteeksi Jesse Puljujärvi pääsee tuikkaamaan kiekkoa juuri ennen Mitensin räpylää. Latvialaisen patja estää kuitenkin kiekon lipumisen maaliin. 12:43: JÄÄHY! Leijonien kakkosketjun vahva pyöritys tuottaa tulosta ja Filips Buncis joutuu rikkomaan jäähyn arvoisesti. Suomi toistamiseen ylivoimalle. 10.19: MAALI! SUOMI 2–1! Henri Jokiharju täräyttää kiekon nopeasti Latvian jäähyn päätyttyä kiekon oikeaan yläkulmaan! Upea laukaus! Patrik Puistolalta myös erinomainen esityö. 1:03 9. min: Suomen ykkösylivoima petaa laukaisupaikan Ville Heinolalle, jonka kuti ottaa kimmokkeen latvialaismailasta. Mitens koppaa kiekon kuitenkin räpyläänsä. 08:05: JÄÄHY! Suomi pääsee ylivoimalle, kun Latvian Arturs Andzans jyrää Björnisen vaarallisesti selästä laitaan. Björninen antaa tilanteesta tulisen palautteen ja on selvästi tuohtunut taklauksesta.

05:11: MAALI! SUOMI 1-1! Leijonat rynnistää tasoihin, kun Hannes Björninen lyö ilmasta kiekon rysään. Tärkeä onnistuminen Suomen nelosketjulta. Syöttöpisteet Henri Jokiharjulle ja Waltteri Merelälle.

0:56

3. min: Leijonien ykkösketjulta vahva pyöritys, joka päättyy erinomaiseen maalipaikkaan. Hämeenaho laukoo viivasta ja Barkov on sutimassa Latvia-vahti Mareks Mitensiltä hukkunutta kiekkoa, mutta ei onnistu maalinteossa.

00:10: MAALI! Latvia 1–0! Kamala alku Leijonille! Aleksander Barkov hukkaa kiekon maalin takana ja Latvia iskee terävästi. Rudolf Balcers vie Latvian johtoon vain kymmenen sekunnin jälkeen.

0:55

Ottelu on käynnissä!

Kello 17.18: Joukkueet ovat saapuneet jäälle ja kaikki alkaa olla valmista! Nyt mennään!

Kello 17.04: Näin Mikael Granlund kommentoi päivän ottelua ja pelaamistaan Barkovin ja Hämeenahon rinnalla.

– Siinä on kaksi huippupelaajaa. Peliä vain ja se lähtee siitä luistamaan. Turha miettiä sen enempää, Granlund summasi MTV Urheilulle alkulämmittelyiden yhteydessä.

– Latvia puolustaa tosi hyvin ja hyvä veskaripelaaminen. Meidän täytyy olla tänään kärsivällisiä ja saada heidät puolustamaan, Granlund jatkoi.

Kello 16.58: Leijonien pisteykkönen näissä kisoissa on toistaiseksi ollut Jesse Puljujärvi, joka on tehnyt kolmeen otteluun viisi (3+2) tehopistettä.

Latvian tehomies on ollut Rudolfs Balcers, joka on tehnyt neljä maalia. Balcers on Latvian syömähammas, jonka kanssa Leijonienkin puolustuksen on oltava tarkkana.

Kello 16.47: Latvia ja Suomi kohtasivat MM-kisoissa myös viime vuonna. Tuolloin Leijonat voitti ottelun niukasti 2–1.

Helpolla Suomi ei tule pääsemään tänäänkään. Ja jos Latvian apuvalmentajaa Petteri Nummelinia on uskominen, saa Leijonat tänään vastaansa klassisen "limaträpin".

Kello 16.39: Latvia on voittanut kolmesta pelistään vain yhden. Sveitsi voitti Latvian 4–2 ja Itävalta 3–1. Latvia puolestaan kaatoi Saksan 2–0.

Kello 16.35: Suomen turnaus on käynnistynyt erinomaisesti ja kolmesta pelistä kasassa on kolme voittoa: Saksa kaatui 3–1, Unkari 4–1 ja USA 6–2.

Kello 16.26: Latvian riveistä löytyy muutama suomalaisillekin tuttu pelaaja.

Jukureiden superlupaus Alberts Smits pelaa tänään Latvian ykköspakkiparissa. Pelicansia seurajoukkuetasolla edustava Oskars Batna viilettää kakkosketjun keskellä.

Lisäksi Latvian riveissä pelaavat myös HPK:n Arturs Andzans ja Jokereiden Miks Tumanovs.

SaiPan Gustavs Davis Grigals on tänään luukkuvahtina.

Kello 16.22: Mikael Granlund saapui Zürichiin eilen ja on heti Leijonien mukana illan ottelussa. Granlund muodostaa Leijonien ykkösketjun yhdessä Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa.

Tässä Leijonien kokoonpano:

Maalilla:

31 Annunen Justus

Varalla:

70 Korpisalo Joonas

1:

64 Granlund Mikael A – 16 Barkov Aleksander C – 92 Hämeenaho Lenni

41 Heinola Ville – 10 Jokiharju Henri

2:

65 Manninen Sakari – 15 Lundell Anton – 13 Puljujärvi Jesse

4 Lehtonen Mikko – 18 Saarijärvi Vili

3:

21 Puistola Patrik – 34 Räty Aatu – 37 Erholtz Eemil

3 Määttä Olli A – 33 Matinpalo Nikolas

4:

80 Mäenalanen Saku – 24 Björninen Hannes – 19 Merelä Waltteri

55 Seppälä Mikael

13. hyökkääjä:

27 Kuokkanen Janne

Kello 16.15: Mukavaa torstai-iltaa ja tervetuloa taas Leijonien MM-seurannan pariin. Tänään Suomi kohtaa MM-jäällä Latvian. Kiekko putoaa jäähän kello 17.20. Ennakkostudio pyörähtää käyntiin MTV Katsomossa kello 16.30 ja MTV3-kanavalla kello 17.00 alkaen.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Liveseuranta jääkiekon MM-kisat Latvia vastaan Suomi | MTV Uutiset