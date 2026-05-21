Jyväskyläläiskoulun ohjaaja julkaisi seksuaalissävytteisiä kuvia Tiktokissa – "Koko koulu tietää"

Kuvituskuva. Koulun oppilaat näkivät heille tutun ohjaajan seksuaalissävytteisiä julkaisuja TikTokissa. Rehtorin mukaan koulu ei voi suoraan puuttua siihen, mitä työntekijät tekevät vapaa-ajalla.

TikTok-tilin sisältö on herättänyt oppilaiden keskuudessa laajaa ihmetystä, ja oppilaan mukaan osa lapsista ei enää halua mennä ohjaajan tunneille. Hänen mukaansa myös alakoululaiset tietävät ohjaajan somesisällöistä.

MTV Uutiset sai tietää asiasta koulun oppilaan vinkistä. MTV Uutiset ei julkaise ohjaajan nimeä tai kerro koulusta tunnistettavasti, koska kyseessä on yksityishenkilö.

MTV Uutiset on nähnyt kuvakaappauksia ohjaajan Tiktok-tilistä ja siellä julkaistuista kuvista. Tili on sittemmin poistunut tai poistettu.

Ohjaajan tililtä löytyi useita seksuaalissävytteisiä kuvia, ja hänen nimimerkissään oli viittaus naisen rintoihin. Hänen kasvonsa näkyivät kuvissa, minkä vuoksi hän oli tunnistettavissa, vaikka sisältö oli julkaistu nimimerkillä.

– Koulu ei kuitenkaan voi yksityisiä tilejä tarkastaa eikä koululla ei ole mahdollisuutta suoraan puuttua siihen, mitä työntekijät tekevät vapaa-ajallaan. Toki työnantaja arvioi aina saatujen tietojen valossa asian vakavuuden ja mikäli uutta tietoa ilmenee, tilanne arvioidaan uudelleen, rehtori kirjoittaa.