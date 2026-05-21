Jyväskyläläiskoulun ohjaajan Tiktok-tilin sisältö hämmentää koulun oppilaita. Koulun rehtorin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti.
Jyväskyläläiskoulussa työskentelevä ohjaaja on julkaissut seksuaalissävytteistä sisältöä etenkin lasten ja nuorten suosimaan Tiktokiin.
Ohjaajan tililtä löytyi useita seksuaalissävytteisiä kuvia, ja hänen nimimerkissään oli viittaus naisen rintoihin. Hänen kasvonsa näkyivät kuvissa, minkä vuoksi hän oli tunnistettavissa, vaikka sisältö oli julkaistu nimimerkillä.
MTV Uutiset on nähnyt kuvakaappauksia ohjaajan Tiktok-tilistä ja siellä julkaistuista kuvista. Tili on sittemmin poistunut tai poistettu.
MTV Uutiset sai tietää asiasta koulun oppilaan vinkistä. MTV Uutiset ei julkaise ohjaajan nimeä tai kerro koulusta tunnistettavasti, koska kyseessä on yksityishenkilö.
Yläkouluikäisen oppilaan mukaan "koko koulu tietää jo asiasta".
TikTok-tilin sisältö on herättänyt oppilaiden keskuudessa laajaa ihmetystä, ja oppilaan mukaan osa lapsista ei enää halua mennä ohjaajan tunneille. Hänen mukaansa myös alakoululaiset tietävät ohjaajan somesisällöistä.
Rehtori: Koulu suhtautuu vakavasti
MTV Uutiset tavoitti jyväskyläläiskoulun rehtorin.
Rehtori vahvistaa, että koululla on tiedossa ohjaajan seksuaalissävytteinen sisältö Tiktokissa. Tieto asiasta on saatu tänään torstaina.
– Henkilön kanssa on keskusteltu, rehtori viestittää sähköpostitse.
Rehtori kertoo koulun oppilailta tulleen palautetta asiasta.
– On ollut huolta ja se on tuotu asianosaisen tietoon, rehtori kirjoittaa viestissään.