Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa.
Hallitus kaavailee jatkoa itärajan sululle.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään eduskunnassa, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut.
Määräaikaisen rajaturvallisuuslain voimassaolo on päättymässä vuoden lopussa, jos sitä ei erikseen jatketa.
Pääministeri Orpon mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin lain voimassaolo loppuu.
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä.
MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus on kertonut suunnitelmistaan myös oppositiopuolueille.
Rajaturvallisuuslaki tuli alun perin voimaan kesällä 2024. Lain tarkoituksena on torjua sitä, että Venäjä painostaisi Suomea järjestämällä turvapaikanhakijoita Suomen rajalle.
Hallituksen kaavailuista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.