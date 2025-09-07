Takkuaako arkipyöräilyn aloittaminen? Nappaa viisi vinkkiä

Liikennesääntöjen kertaaminen voi olla paikallaan, jos et ole hetkeen pyöräillyt.Shutterstock
Julkaistu 07.09.2025 15:15
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Polkupyörällä taitettu työmatka on tehokasta arkiliikuntaa.

Jos arkipyöräilyssä on ollut pitkä tauko, kynnys aloittaa fillarointi uudestaan saattaa nousta. 

Helsingin seudun pyöräilijät ry:n toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi antoi MTV Uutisille viisi vinkkiä, joiden avulla arkipyöräilyn aloittamista voi helpottaa.

Arkipyöräilyn voi aloittaa aivan hyvin sillä pyörällä, joka sinulla jo on. Jos kulkupeli puuttuu tyystin, käytettyjä pyöriä on mukavasti saatavilla kierrätyskeskuksista.

Uusi pyörä kannattaa ostaa osaavasta pyöräliikkeestä, jonka ammattilaiset osaavat auttaa sopivan pyörän valinnassa erikokoisille ihmisille erilaisia toiveita ja käyttötarkoituksia varten, Ahvenlampi vinkkaa.  

Viisi vinkkiä arkipyöräilyn aloittamiseen

1. Huolla tai huollata pyöräsi.

2. Ennen kuin lähdet tien päälle, kertaa pyöräilyn keskeisimmät liikennesäännöt.

3. Lähde pyöräilemään samoilla varusteilla kuin jos lähtisit kävelylle.

4. Kokeile ajaa pyörällä vaikka yhtenä päivänä viikossa. Vaihtoehtoisesti kokeile arkipyöräilyä säässä, josta pidät.

5. Syksyn edetessä jatka pyöräilyä ja harkitse talvirenkaiden hankintaa pyörään, kun lämpötila alkaa mennä pakkasen puolelle.

