Aistiyliherkkyydet liittyvät tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan huomattavasti laajempaan joukkoon neurokehityksellisiä haasteita.

Aistiyliherkkyydet liitetään yleensä autismikirjoon ja yhä useammin myös ADHD:hen.

Oulun yliopiston tutkimus osoittaa vahvan yhteyden yliherkän aistimuksiin reagoinnin ja neurokehityksellisten vaikeuksien välillä.

Lapsilla, joilla oli aistiyliherkkyyksiä, oli selvästi kohonnut riski kaikkiin tutkittuihin neurokehityksellisiin haasteisiin, Oulun yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Niillä lapsilla, joilla oli todettu neurokehityksellisiä vaikeuksia, aistiyliherkkyyksien todennäköisyys oli lähes viisinkertainen.

Riski kasvoi sitä mukaa, mitä useampia neurokehityksellisiä haasteita lapsella oli.

Yksi yhteinen tekijä

Tulokset viittaavat siihen, että aistiyliherkkyys on yhteinen tekijä kaikille neurokehityksellisille vaikeuksille. Ne ovat tärkeitä neurokehityksellisten vaikeuksien varhaisemman tunnistamisen kannalta.

– Aistimuksiin liittyvät haasteet ilmenevät usein jo ennen kuin oppimisen tai tarkkaavuuden vaikeudet tulevat näkyviksi. Sen sijaan, että aistiyliherkkyys nähtäisiin vain autismikirjon ja ADHD:n piirteenä, se tulisi tunnistaa varhaisena merkkinä yleisestä kehityksellisestä haavoittuvuudesta, yliopistonlehtori Katja Jussila kertoo tiedotteessa.

Jussila toimii vastuututkijana Oulun yliopistossa lastenpsykiatrian klinikan autismitutkimusryhmässä ja johtaa SenSO-tutkimusryhmää psykologian yksikössä.

Havaintokynnys tavallista matalampi

Kun hermoston reagointi aistimuksiin on yliherkkää, kynnys havaita aistiärsykkeitä on tavanomaista matalampi.

Myös kyky tottua aistiärsykkeisiin voi olla heikentynyt.

Pienetkin taustaäänet, kirkas valaistus, vaatemateriaalien ja -saumojen tuntu iholla tai ruokien epämiellyttävä koostumus voivat tutkijoiden mukaan tehdä tavallisesta arjesta raskasta ihmiselle, jolla on aistiyliherkkyyksiä.

– Jos neurokehitykselliset vaikeudet jäävät tunnistamatta, lapsi jää herkästi ilman asianmukaisia tukitoimia. Tämä voi johtaa pitkällä aikavälillä erilaisiin toissijaisiin ongelmiin, kuten käyttäytymisen, tunne-elämän ja mielenterveyden haasteisiin, väitöskirjatutkija Anna Korkiakoski korostaa.

Varhainen tunnistaminen tärkeää

Varhaisella tunnistamisella ja tukitoimilla voidaan tutkijoiden mukaan mahdollisesti ehkäistä näiden toissijaisten ongelmien kehittymistä.

– Kun lapsella on toimintakykyä rajoittavia ja arkea selvästi vaikeuttavia aistiyliherkkyyksiä, olisi tärkeä seurata hänen kokonaiskehitystään neuvolassa tavallista tarkemmin. Tarvittaessa lisäselvitykset ja tuki- ja kuntoutustoimet tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin, Katja Jussila sanoo.

Tutkimus perustuu kohorttiaineistoon, joka kattaa 4 424 suomalaista kahdeksanvuotiasta lasta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eli nykyisen Pohteen alueelta.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen tutkimus, jossa tarkastellaan näin laajasti kaikkien neurokehityksellisten haasteiden ja aistiyliherkkyyksien yhteyksiä.

Tutkimus on julkaistu Nordic Journal of Psychiatry -tiedejulkaisussa.

Lähde: Oulun yliopisto