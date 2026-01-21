Älypuhelin vie huomaamatta keskittymiskyvyn ja piinaa jatkuvassa valmiustilassa sinnitteleviä aivoja. Asiantuntijan mukaan kännykkäkierteen voi kuitenkin katkaista.

Tehdäänkö nykyään mitään ilman kännykkää?

Puhelimen piippaaminen, välähtäminen tai surahtaminen herpaannuttaa keskittymisen, vaikka kännykkä ei ole edes kädessä.



Opettaja ja tietokirjailija Janne Viljamaa kutsuu tätä kännykkäkärsimykseksi.

Hänen uudessa kirjassaan käydään läpi, miten älypuhelimet ovat hiljalleen muuttaneet tapaamme keskittyä, oppia ja olla toistemme kanssa. Eikä kyse ole vain nuorista.



Viljamaan mukaan ongelma on se, että olemme koko ajan valmiustilassa reagoimassa viesteihin ja ilmoituksiin. Aivot eivät lepää missään vaiheessa, eikä keskittyminen ehdi syventyä.

Viljamaa viittaa hätkähdyttävään tietoon: kun älypuhelimet tulivat markkinoille vuonna 2008, ahdistus- ja masennusdiagnoosit alkoivat lisääntyä.

– Näillä on vahva korrelaatio, Viljamaa sanoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.