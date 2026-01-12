Uusi Barbie tuo lasten leikkeihin näkyväksi autismikirjon häiriön.
Leluyhtiö Mattel on tuonut markkinoille Barbie-nuken, jolla on autismikirjon häiriö.
Uusi nukke kuuluu Fashionistas-kokoelmaan, johon kuuluu nukkeja, joilla on eri väriset ihot tai erilaiset hiukset, vartalon muodot ja terveystilanteet. Tavoitteena on luoda samaistuttavia hahmoja kaikille lapsille.
Sarjaan kuuluvat esimerkiksi Barbiet, joilla on tyypin 1 diabetes ja Downin syndrooma. Yksi sarjan nukke on puolestaan sokea.
Mattel teki yhteistyötä yhdysvaltalaisen Autistic Self Advocacy Network -autismijärjestön (ASAN) kanssa nukkea kehittäessään.