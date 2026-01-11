Supermarsu-elokuvasta tuttu Essi Hellén sai aikuisena ADHD-diagnoosin. Sen jälkeen moni asia loksahti paikoilleen.

Huomenta Suomi -ohjelmassa vierailleet näyttelijä Essi Hellén ja hänen tyttärensä Siiri Virtanen näyttelevät yhdessä uunituoreessa Supermarsu ja suuri huijaus -elokuvassa.

Vasta 12-vuotias näyttelijänalku Siiri kertoo olleensa tyytyväinen, että äidiltä ei tullut hänelle liikaa ohjeita kameran edessä työskentelyyn.

– Se (ohjeistaminen) jätettiin kyllä ohjaajille, mikä oli ihan kiva. Kun on oma äiti, niin ehkä vähän alkaisi ärsyttämään, jos hirveästi antaisi ohjeita, Virtanen sanoo.

Näyttelijän työ vaikuttaa kuitenkin vieneen tytön sydämen. Virtasen mukaan äidin läsnäolo lisäsi turvallisuuden tunnetta ja työrauhaa.

– Se oli tosi kivaa näytellä ja kyllä mä haluaisin sitä jatkaa. Ainakin nyt ajattelen, että haluaisin hakea näyttelijäkorkeakouluun isompana.

Helpottava diagnoosi

Äiti Essi Hellén kertoo itse unelmoineensa näyttelijän roolista jo 8-vuotiaasta asti. Hänen mukaansa koko nuoruus kulki eteenpäin unelman ehdoilla.

– Tein kaikkeni, että minusta tulee näyttelijä. Yli 20 vuotta oli vain näytteleminen ja näytteleminen. Sitten alkoi tulla sellainen olo, että nytkö minä vaan toistan ja toistan tätä.

Hellén halusi enemmän vaikutusvaltaa ja päätyi lopulta tuottajaksi. Sitä kautta hän tunsi olonsa vapautuneemmaksi.

Vuosi 2023 toi mukanaan yllättävän, mutta iloisen uutisen. Hellén sai nimittäin ADHD-diagnoosin. Moni asia loksahteli vihdoin paikalleen sen myötä.

– Kun sain sen diagnoosin, olin hurmiossa. Mulla oikeasti on tämä ja en ole keksinyt sitä.

Vasta jälkeenpäin Hellén, 37, kertoo tunteneensa surua ja vihaa. Hän toteaa ihmetelleensä, miten on mahdollista, että diagnoosi tulee vasta 35-vuotiaana.

– ADHD:ta ei voi erottaa minusta. En pysty ajatella, että mikä osa minua on ilman ADHD:ta ja mikä ei, koska se on minä.

Hellénin mukaan diagnoosin saamisessa tärkeintä on ollut itsetutkiskelu ja sen tuomat oivallukset omasta tekemisestään.

9:24 Katso Hellénin ja Virtasen yhteishaastattelu.

Lue myös: