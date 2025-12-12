Runsaalla kuudella prosentilla 12 vuotta täyttäneistä pojista on ADHD-diagnoosi.
Suomalaiset lapset ja erityisesti pojat saavat yhä useammin ADHD-diagnoosin perusterveydenhuollossa, selviää Turun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.
Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2001–2006 syntyneiden lasten ADHD-diagnooseja. Aineisto koostui lasten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käyntien diagnoositiedoista.
Pojista runsaat kuusi prosenttia ja tytöistä puolitoista prosenttia oli saanut ADHD-diagnoosin siihen vuoteen mennessä, kun täyttivät 12 vuotta.
Diagnoosi asetetaan keskimäärin kahdeksan vuoden iässä.
Miksi ADHD-diagnoosit lisääntyvät?
Äidin psyykkiset sairaudet raskauden ja lapsen varhaisten elinvuosien aikana, raskausajan tupakointi ja se, ettei äiti ollut parisuhteessa, olivat yhteydessä lapsen suurempaan todennäköisyyteen saada ADHD-diagnoosi lapsuusiässä