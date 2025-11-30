Tiesitkö? Kaksikielisyys voi pienentää muistisairauden riskiä
Uuden kielen opettelu stimuloi aivoja valtavasti, tutkija sanoo.Shutterstock
Julkaistu 19 minuuttia sitten
Wenla Wallin
Kielitaidolla on havaittu olevan vaikutusta muistisairausriskiin.
Tiedämme, että monipuolisella aivojumpalla voidaan mahdollisesti vaikuttaa muistisairausriskiin, ja tutkijat uskovat, että erityisesti kaksikieliset ihmiset ovat pienemmässä riskissä sairastua.
Dementiaoireyhtymä ilmenee usein neuropsykiatrisina oireina, jotka näkyvät käyttäytymisessä ja tunteiden ilmaisussa.
Lisäksi tyypillistä on muun muassa toistuvat kysymykset samasta aiheesta, vaikeiden tilanteiden välttely ja aloitekyvyttömyys sekä aikaan ja paikkaan orientoitumisen hankaluus, Muistiliitto kertoo artikkelissaan.
Dementian aiheuttajana on useimmiten etenevä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti.
Kielitaidon vaikutusta dementiariskiin on tutkittu Yhdysvalloissa vuonna 2007 ja
Intiassa
vuonna 2013. Löydökset olivat yhteneväisiä, kertoo
Kaksikielisillä oireita neljä vuotta muita myöhemmin
Kaksikielisillä koehenkilöillä esiintyi muistisairausoireita 4–4,5 vuotta myöhemmin yhtä kieltä puhuviin henkilöihin verrattuna. Eroavaisuus pysyi samana riippumatta koehenkilöiden sukupuolesta, ammatista, koulutuksesta tai asuinpaikasta.
Nämä vuosien takaiset tutkimukset tarjosivat arvokasta tietoa, mutta vielä ei tiedetty, mistä ilmiö johtuu.
Cambridgen yliopiston julkaisema tutkimus vuodelta 2024 löysi lisää selityksiä kaksikielisten pienentyneelle muistisairausriskille.
Psykologian professori Natalie Phillips kanadalaisesta Concordian yliopistosta hyödynsi aikaisempia tutkimuksia ja kuvasi koehenkilöiden aivoja selvittääkseen ilmiön syitä.
Hänen löydöksistään ilmeni, että kaksikielisillä ihmisillä on yksikielisiä suurempi resilienssi. Resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä, joka ilmenee muun muassa kykynä sopeutua, joustaa ja mukautua uusiin tilanteisiin ja palautua niistä.
Kaksikielisten havaittiin myös kognitiivisesti ikääntyvän hitaammin. Kognitiiviset toiminnot tarkoittavat tiedon käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten havaitsemista, ajattelua ja muistamista.
Yksi selitys tälle oli se, että kaksikieliset kääntävät sanoja alitajuisesti päässään.
Esimerkiksi suomea ja ruotsia puhuva henkilö saattaa suomea puhuessaan ajatella sanoja myös ruotsiksi ja toisin päin.
Tämä aivojumppa vahvistaa aivojen toimintaa ja auttaa vähentämään muistisairausriskiä.