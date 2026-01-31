YK:n pääsihteeri Antonio Guterres esitti synkän arvion järjestön taloudellisesta tilanteesta YK-suurlähettiläille lähettämässään kirjeessä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että maailmanjärjestön rahat voivat loppua ensi heinäkuuhun mennessä.

Guterres esitti synkän arvion järjestön taloudellisesta tilanteesta YK-suurlähettiläille lähettämässään kirjeessä. Kirjeen nähneen uutistoimisto Reutersin mukaan kirje on päivätty 28. tammikuuta.

YK:lla on pitkäaikaisia talousongelmia, koska osa jäsenvaltioista ei maksa pakollisia maksujaan kokonaisuudessaan ja osa taas ei maksa maksuja ajoissa.

Kirjeessä Guterres muun muassa kehotti jäsenvaltioita maksamaan jäsenmaksunsa.

– Joko kaikki jäsenvaltiot maksavat maksunsa kokonaisuudessaan ja ajallaan tai jäsenvaltioiden on perustavanlaatuisesti uudistettava taloudellisia sääntöjämme, jotta voimme estää välittömän taloudellisen romahduksen, pääsihteeri kirjoitti kirjeessä.

Guterres arvioi, että ellei rahaa ala tulla järjestön kassaan merkittävästi nykyistä enemmän, joulukuussa hyväksyttyä vuoden 2026 budjettia ei voida toteuttaa.

– Vielä pahempaa on, että historiallisten trendien perusteella rahat voivat loppua heinäkuuhun mennessä.

Viime vuoden lopussa YK:lla oli 1,6 miljardin dollarin eli reilun 1,3 miljardin euron edestä maksamatta olevia laskuja. Se on tuplasti enemmän kuin vuonna 2024.

Järjestön taloutta ovat heikentäneet myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon tekemät vähennykset YK:n järjestöjen rahoitukseen. Trump on säännöllisesti myös kyseenalaistanut YK:n merkitystä.

Juttua päivitetty 31.1. kello 8.51: Lisätty tietoja Guterresin kirjeestä ja Trumpin hallinnon tekemistä vähennyksistä.