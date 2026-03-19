Teneriffalla asukkaita ja turisteja on kehotettu välttämään turhia matkoja. Epävakaisen sään odotetaan jatkuvan viikonlopun yli.
Kanariansaarten aluehallinto on Canarian Weekly -lehden mukaan antanut varoituksen rankoista vesisateista saarilla tänään. Espanjan ilmatieteen laitos varoittaa esimerkiksi La Palman ja Teneriffan saarilla äkkitulvien ja maanvyörymien riskistä.
Myrskyn aikana tuulenpuuskien nopeudet voivat nousta noin 28 metriin sekunnissa. Epävakaisen sään odotetaan jatkuvan viikonlopun yli.
Esimerkiksi Teneriffalle julistettiin jo eilen koko saaren kattava hätätila, joka on johtanut sulkuihin, rajoitteisiin sekä ulkoiluaktiviteettien keskeyttämiseen saarella. Asukkaita ja turisteja on kehotettu välttämään turhia matkoja sekä olemaan normaalia varovaisempia teillä liikkuessa.
Canarian Weekly -lehden mukaan ainakin kymmeniä lentoja Kanariansaarille on jo jouduttu perumaan sään takia. Myöhästymisiä, peruutuksia ja uudelleenreitittämisiä on ollut niin saarien välisissä kuin kansainvälisissäkin lennoissa.
