Koripallon suomalaisen suurlupauksen Miikka Muurisen kohuttu, viime syksynä alkanut visiitti serbialaiseen jättiseuraan Partizan Belgradiin päättyi talvella. Seurassa nuori mies kulutti pitkälti vain penkkiä ja ajautui lopulta vielä enemmän paitsioon seuran valmentajavaihdoksen myötä.

Nyt Muurisen, 19, uskotaan suuntaavan ensi kaudeksi kohti Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ta. Hän on vaisusta tästä kaudesta huolimatta yhä hyvinkin haluttu pelaaja jopa suurten NCAA-koulujen joukkueisiin, vakuuttaa esimerkiksi maan parhaimpien koripalloyliopistojen joukkoon pitkään kuuluneen Arkansasin meininkiä seuraava Best of Arkansas Sports (BOAS) -sivusto.

Arkansas oli Muurisen perässä jo aiemmin, ennen kuin Muurinen päätti pelata Euroopassa. Sivuston mukaan Arkansas oli yksi niistä opinahjoista, joissa Muurinen kävi tutustumassa. Muita sellaisia olivat sivuston mukaan Michigan ja Utah.

Tuoreena havittelijana sivusto mainitsee Mississippin yliopiston.

– Hinta nousee korkealle, ja sellaiset joukkueet kuin Indiana ja Mississippi ovat toden teolla kiihdyttämässä havitteluaan, BOAS raportoi Arkansasia niin ikään tiukasti seuraavan Hogville-sivuston Kevin McPhersonin kuvailleen tilannetta Muurisen liepeillä.

Loppujen lopuksi Muurisen tavoitteena on tietenkin tarunhohtoinen ammattilaisliiga NBA. Matkaa on vielä, mutta NBA:n draftiin erikoistunut Draftstack ja sille kirjoittava Pablo Cong ainakin tietävät, että potentiaalia pitkässä suomalaisnuorukaisessa piisaa.

– Hänen ominaisuutensa tekevät hänestä vaarallisen. Hänellä on heittokättä ja ketteryyttä, jotka tuovat vastustajan puolustukselle koko ajan vaikeuksia. Hänen pelissään on sellaista hioutuneisuutta, jollaista löytyy (yleensä vain) häntä vanhemmilta pelaajilta, Cong kirjoitti viime syksynä.