Lahja annettiin ministerille tunnetussa helsinkiläisessä ravintolassa.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) otti vastaan lähes 800 euron samppanjapullon, vaikka ministeriohje tällaisen kieltää. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Purra otti HS:n mukaan lahjan vastaan helsinkiläisessä ravintola Pataässässä viime lokakuussa. Pöytäseurueessa oli paikalla myös virkamiehiä ja ministerin esikuntaa.
HS:n mukaan Purra kirjautti lahjan valtioneuvoston lahjarekisteriin, jossa sen arvoksi merkittiin 400 euroa.
Valtioneuvoston ministeriohje kieltää yli 200 euron arvoisen lahjan ottamisen itselleen.
Purra vastasi asiasta kysyneelle HS:lle sähköpostitse, että pullo tuotiin avattuna pöytään. Hän ei omien sanojensa mukaan tiedä, pitäisikö vapaa-ajalla epävirallisesti saatuja alkoholijuomia edes ilmoittaa lahjarekisteriin.
HS:n selvityksen mukaan useat muutkin Petteri Orpon (kok.) hallituksen ministerit ovat ottaneet vastaan 200 euron arvon ylittäviä lahjoja.
Valtioneuvoston kanslia ilmoitti ohjeistuksesta kysyneelle HS:lle, että ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia.