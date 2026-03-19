Lounaisvirtaus tuo lämpöaallon Suomeen viikonlopuksi.

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo, että sää voi paikoin lämmetä tuntuvasti.

– Jos aurinko pääsee kunnolla paistamaan, lämpötila voi nousta kymmenen asteen paikkeille, Salminen sanoo.

Viikonlopun korkeimmat lämpötilat painottuvat maan etelä- ja keskiosiin.

– Ylimmät lämpötilat voivat yltää 10–15 asteeseen, Salminen arvioi.

Sotkeeko pilvisyys ennusteen?

Lämmin viikonloppu ei kuitenkaan ole vielä täysin varma, sillä yksi tekijä saattaa sotkea ennusteen.

– Loppuviikon pilvisyys ratkaisee paljon. Jos pilviä kertyy runsaasti, ne himmentävät auringon tehoa ja hidastavat lämpiämistä, Salminen selittää.

Pilvisyydestä riippumatta keväisiä tunnelmia on luvassa koko maahan.

– Joka tapauksessa pohjoisessakin päästään nauttimaan selvästi keväisemmistä sävyistä, Salminen toteaa sääkarttojen äärellä.