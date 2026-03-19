Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Suomalainen tuomari NHL:ään? Olympiafinaalissa tuominneelta Onni Hautamäeltä mehevä lausunto Onni Hautamäkeä voi tituleerata Suomen puhutuimmaksi linjamieheksi. Vesa Pöppönen / AOP Julkaistu 19.03.2026 12:51 Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin 30-vuotiaan Onni Hautamäen linjatuomariura on hurjassa nosteessa. Helmikuun lopussa olympiafinaalissa tuominnut suomalainen haaveilee jopa NHL-kaukaloista. Kuopiolaislähtöinen linjamies Onni Hautamäki saavutti Milanossa tavoitteen, johon oli suunnannut energiansa viimeiset neljä vuotta. Hän vihelsi viime joulukuussa viidessä AHL-ottelussa, jotka osaltaan valmistivat kohti Milano-Cortinan kisoja. Uran ensimmäinen olympiaturnaus huipentui finaaliin, johon suomalainen valittiin ainoana eurooppalaisena tuomarinelikkoon. Kaikkien aikojen jääkiekko-otteluksikin tituleeratussa matsissa kohtasivat Kanada ja Yhdysvallat. – Oli uskomaton kokemus. Etenkin jälkikäteen tajusi, että olihan se siistiä, Hautamäki herkistelee MTV Urheilun haastattelussa. Connor McDavid, Auston Matthews ja kumppanit eivät saaneet "tuntemattomassa" suomalaistuomarissa aikaan tähtiloiston tuomaa rimakauhua. – Ei sitä nimeä voi liikaa tuijottaa ja ruveta miettimään. Toki taito ja kokemus siellä jäällä oli aika uskomatonta. Ei tullut fanipoikailtua, Hautamäki hymähtää. – Ei ollut missään vaiheessa sellainen fiilis, että olisi ollut ulkopuolinen tai ei olisi pärjännyt. Oli olo, että kuuluin sinne jäälle, hän jatkaa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Onni Hautamäki (vasemmalla) jakoi oikeutta olympiafinaalissa. 2026 RvS.Media/Robert Hradil

Tuomarisuoritteita tarkkailtiin haukansilmällä. Hautamäelle lätkäistiin Milanosta kouraan puhtaat paperit.

– Palaute oli, että suoritus oli tasainen. Lyhyessä turnauksessa pelien välinen taso ei saa vaihdella. Hyvää palautetta ja vastuuta tuli. Vedettiin neljä peliä putkeen. Ilmeisesti kelpasi, kun viimeisenäkin päivänä vihellettiin, hän heittää hymyssä suin.

Olympiafinaali on saavutus, joka on huomioitu Hautamäen tuttavapiirissä laajalti. Luuri on ollut kuumana.

– Kyllä siinä Whatsapp oli räjähtänyt pelin jälkeen, kun sen pääsi avaamaan, oikeudenjakaja värittelee.

NHL on unelma

2010-luvun lopussa SM-liigassa raitapaidassa debytoinut Hautamäki lopetti oman pelaajauransa Kuopiossa 17-vuotiaana. Hänen omien sanojensa mukaan "taidot vain loppuivat".

Hokkarit eivät ehtineet homehtua autotallissa pitkään. Pian ystävä houkutteli mukaan tuomaritoimintaan. Homma alkoi pikkulasten peleistä. Rakkaus ei syntynyt aivan ensisilmäyksellä.

– Kyllä siellä oli aika hukassa 10-vuotiaiden kanssa. Sitä mietti, että tämä olisi paljon helpompaa. Pikku hiljaa alkoi kuitenkin tuntua, että tämä voisi olla mun juttu, hän taustoittaa.

Urallaan MM-kisoissa ja olympialaisissa finaalin tuominnut Hautamäki pitää tulevaisuuden kuviot vielä pääosin vielä omana tietonaan.

– En ole osannut hirveästi vielä asettaa seuraavia tavoitteita. Liigan osalta kausi kerrallaan toivoo olevansa kevään peleissä mahdollisimman pitkällä mukana. Kansainväliset pelit ovat sitten kausittaisia tavoitteita aina.

Usein puhutaan pelaajien NHL-unelmista. Onko sinulla tuomariunelma NHL:stä?

– Kyllä sen voi unelmaksi sanoa. Ei se ole joka päivä mielessä tai hirveän realistinen unelma, mutta kyllä se takaraivossa on.

Onnistunut AHL-keikka ja olympiareissu ovat mahdollisesti vieneet suomalaista kohti tarunhohtoista askelta.

– Siellä (Milanossa) oli NHL:n otteluvalmentajia ja heidän päällikkönsä. Ainakin he ovat nähneet, millä tasolla pystyn suorittamaan.

Hautamäki on luonut urakiidon siniviivojen vartijana. Hän ei tässä vaiheessa ole erityisen motivoitunut tavoittelemaan tehtäviä päätuomarina.

– Keskityn tällä hetkellä täysillä linjatuomarin hommaan. En kuitenkaan sano, ettei koskaan.

Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?

– Toivon, että tuomarina vieläkin. Rooli on avoin, mutta todennäköisesti linjatuomarina.

Missä?

– Siinä sarjassa, mihin nimetään, Hautamäki repeää nauruun.

MTV Urheilu mikitti Hautamäen JYPin ja Tapparan huippuottelussa. Torstai-illan pitkästä Tulosruudusta klo 22.25 alkaen voit katsoa, minkälaista on SM-liigatuomarin ja pelaajien välinen kommunikaatio kaukalossa.

