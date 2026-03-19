30-vuotiaan Onni Hautamäen linjatuomariura on hurjassa nosteessa. Helmikuun lopussa olympiafinaalissa tuominnut suomalainen haaveilee jopa NHL-kaukaloista.
Kuopiolaislähtöinen linjamies Onni Hautamäki saavutti Milanossa tavoitteen, johon oli suunnannut energiansa viimeiset neljä vuotta. Hän vihelsi viime joulukuussa viidessä AHL-ottelussa, jotka osaltaan valmistivat kohti Milano-Cortinan kisoja.
Uran ensimmäinen olympiaturnaus huipentui finaaliin, johon suomalainen valittiin ainoana eurooppalaisena tuomarinelikkoon. Kaikkien aikojen jääkiekko-otteluksikin tituleeratussa matsissa kohtasivat Kanada ja Yhdysvallat.
– Oli uskomaton kokemus. Etenkin jälkikäteen tajusi, että olihan se siistiä, Hautamäki herkistelee MTV Urheilun haastattelussa.
Connor McDavid, Auston Matthews ja kumppanit eivät saaneet "tuntemattomassa" suomalaistuomarissa aikaan tähtiloiston tuomaa rimakauhua.
– Ei sitä nimeä voi liikaa tuijottaa ja ruveta miettimään. Toki taito ja kokemus siellä jäällä oli aika uskomatonta. Ei tullut fanipoikailtua, Hautamäki hymähtää.
– Ei ollut missään vaiheessa sellainen fiilis, että olisi ollut ulkopuolinen tai ei olisi pärjännyt. Oli olo, että kuuluin sinne jäälle, hän jatkaa.
