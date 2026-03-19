Alkuvuodesta käytiin laaja keskustelu häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä eduskunnassa. Keskustelu johti muun muassa siihen, että oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmä tilasi

Avustajat kertovat MTV:n kyselyssä kiusaamisesta ja häirinnästä eduskunnassa: "On yleisesti tiedossa ketkä ovat pahimpia"

Kansanedustaja Ville Merisen puheista nousi tammikuussa poliittinen myrsky. Merinen esitti kovia väitteitä Ylen Vallan-sarjan viidennessä jaksossa siitä, miten jotkut kansanedustajat kohtelevat omia eduskunta-avustajiaan.

SDP kertoi tammikuussa tilanneensa ulkopuolisen selvityksen puolueessa ilmi tulleesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.

SDP:n työyhteisöselvityksessä ei tullut ilmi mitään laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen . Työyhteisöselvityksen teki Työterveyslaitos. Selvityksessä ei puolueen mukaan käynyt ilmi myöskään mitään sellaista, jossa olisi ilmennyt Tuppuraisen epäasiallista käytöstä.

SDP:n eduskuntaryhmän johto järjestää tiedotustilaisuuden häirintäselvityksen tuloksista. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana tässä artikkelissa.

, jossa Merisen esille nostamia kysymyksiä selvitettiin.

Selvitys on nyt valmistunut, ja sen tuloksia esitellään tänään eduskunnassa. Selvityksen esittelevät ryhmän puheenjohtaja Tuppurainen, 1. varapuheenjohtaja Piritta Rantanen ja pääsihteeri Rami Lindström.