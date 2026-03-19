SDP:n eduskuntaryhmän johto järjestää tiedotustilaisuuden häirintäselvityksen tuloksista. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana tässä artikkelissa.
SDP:n työyhteisöselvityksessä ei tullut ilmi mitään laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Työyhteisöselvityksen teki Työterveyslaitos. Selvityksessä ei puolueen mukaan käynyt ilmi myöskään mitään sellaista, jossa olisi ilmennyt Tuppuraisen epäasiallista käytöstä.
SDP kertoi tammikuussa tilanneensa ulkopuolisen selvityksen puolueessa ilmi tulleesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.
Kansanedustaja Ville Merisen puheista nousi tammikuussa poliittinen myrsky. Merinen esitti kovia väitteitä Ylen Vallan-sarjan viidennessä jaksossa siitä, miten jotkut kansanedustajat kohtelevat omia eduskunta-avustajiaan.
Lue myös: Avustajat kertovat MTV:n kyselyssä kiusaamisesta ja häirinnästä eduskunnassa: "On yleisesti tiedossa ketkä ovat pahimpia"
Alkuvuodesta käytiin laaja keskustelu häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä eduskunnassa. Keskustelu johti muun muassa siihen, että oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmä tilasi