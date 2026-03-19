Nato perustuu lopulta kahteen asiaan, eikä niistä kumpikaan ole artikla viisi, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Lähteekö Yhdysvallat Natosta?
Kysymys on väärä, mutta sitä on taas pyöritelty viime päivinä. Trumpin mielestä "meidän pitäisi ainakin miettiä asiaa".
Pikakertaus: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pyysi puolustusliitolta apua Lähi-itään. Eurooppa pääosin kieltäytyi ja Trump ilmoitti, ettei apua enää tarvita.
Trumpin mukaan "Nato tekee hyvin typerän virheen". Suljettujen ovien takana Trump on ilmeisesti räyhännyt. Republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoi, ettei ole "koskaan kuullut häntä näin vihaisena".
Tästäkin itseaiheutetusta Nato-kriisistä siis pintapuolisesti jollain lailla selvittiin. Mutta se, että Naton tilalla joudutaan jatkuvasti spekuloimaan, on vakava ongelma.