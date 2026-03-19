Kommentti: Trumpin mielestä eroa Natosta "pitäisi miettiä" KOMMENTTI Presidentti Trumpin mukaan Nato on tehnyt "typerän virheen". AFP / Lehtikuva Julkaistu 20 minuuttia sitten

Nato perustuu lopulta kahteen asiaan, eikä niistä kumpikaan ole artikla viisi, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala. Lähteekö Yhdysvallat Natosta? Kysymys on väärä, mutta sitä on taas pyöritelty viime päivinä. Trumpin mielestä "meidän pitäisi ainakin miettiä asiaa". Pikakertaus: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pyysi puolustusliitolta apua Lähi-itään. Eurooppa pääosin kieltäytyi ja Trump ilmoitti, ettei apua enää tarvita. Trumpin mukaan "Nato tekee hyvin typerän virheen". Suljettujen ovien takana Trump on ilmeisesti räyhännyt. Republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoi, ettei ole "koskaan kuullut häntä näin vihaisena". Tästäkin itseaiheutetusta Nato-kriisistä siis pintapuolisesti jollain lailla selvittiin. Mutta se, että Naton tilalla joudutaan jatkuvasti spekuloimaan, on vakava ongelma.

Kysymys Yhdysvaltojen mahdollisesta eroamisesta Natosta on kuitenkin väärä, koska juridisella eroamisella ei ole lopulta merkitystä.

Vuonna 1949 perustetun Naton taru loppuu, jos on loppuakseen, jo paljon ennen tätä.

Kuten Naton kovin ydin, artikla viisi, myös koko puolustusliitto nojaa todellisuudessa kahteen asiaan: Luottamukseen ja uskottavuuteen.

Onko niitä enää? Tämä on se kriittisin kysymys.

Naton jäsenten on vain yksinkertaisesti pystyttävä luottamaan siihen, että hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa valtiota autetaan tositilanteessa muutenkin kuin sanoin.

Toiseksi, Naton on oltava uskottava sen vihollisten silmissä.

Uskottavuuden ja luottamuksen välinen side on vahva, sillä ilman Nato-maiden välistä luottamusta ei puolustusliiton pelotteella käytännössä ole uskottavuutta.

Ilman luottamusta ja uskottavuutta Naton 5. artikla on vain sanoja paperilla ja rivi allekirjoituksia. Sotahistoria on täynnä tapauksia, joissa nämä asiat eivät merkitse yhtään mitään.

Olennaisen Euroopan ja Yhdysvaltojen välisestä luottamuksesta tai pikemminkin sen puutteesta kertoo se, että Euroopassa on toistuvasti nostettu esille oman ydinasevarjon mahdollisuus.

Natosta on tapana todeta, että sen perimmäinen pelote Euroopassa on Yhdysvaltojen ydinasepelote. Nyt Eurooppa ei joko luota siihen tai ainakaan sen pysyvyyteen.

Varautuminen on viisasta, mutta samalla omasta ydinasepelotteesta puhuminen on Euroopalta äärimmäisen vahva signaali Naton ulkopuolelle siitä, ettei kaikki todellakaan ole hyvin.

Eurooppalaisen ydinasevarjo on kallis rakentaa ja sen pystyttämisessä kestäisi pitkään.

Silti Euroopan oman ydinasejärjestelmän kehittämistä harkitaan. Se kertoo, etteivät Euroopan Nato-valtiot usko puolustusliiton tilanteen välttämättä kovin nopeasti parantuvan. Vähintään halutaan vaihtoehtoja.

Euroopan ydinviestiä ei juhlavillakaan puheilla saada kuulostamaan siltä, että se aidosti luottaa nyky-Natoon.

Pääsihteeri Mark Ruttekin on Politicon tietojen mukaan arvioinut, ettei Yhdysvaltojen ja Euroopan Lähi-itä-kiistan kommentointi julkisesti ole järkevää.

Euroopankaan ei tietysti kannata puhua Natosta pahalla suulla, koska oma puolustuskyky ei ole likikään valmis, oli kyse sitten ydinaseista tai perinteisistä asevoimista.

Puolustuskykyä rakentaessa on syytä ylläpitää vähintään pelotteen uskottavuuden illuusiota.

Vielä puolustusliiton viime kesän huippukokouksessa Naton korkea-arvoinen viranomainen sanoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin suhtautuu 5. artiklaan "hyvin vakavasti".

Olisi mielenkiintoista kuulla, miltä Naton uusi, rehellinen arvio kuulostaisi.

Kesällä presidentti Joe Biden katsoi Naton olevan "vahvempi, energisempi ja yhtenäisempi kuin koskaan".

Nyt yhtenäisyys on jatkuvassa syöksykierteessä, ja yhtenäisyys on lopulta Naton vahvuuden keskeisiä mittareita. Energia taas kuluu lähinnä jatkuvien kriisien selvittelyyn.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.