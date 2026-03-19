Jääkiekon NHL:n johtajat Gary Bettman ja Bill Daly kommentoivat keskiviikkona, ettei Venäjä todennäköisesti saa osallistua vuoden 2028 World Cup -turnaukseen, jos se jatkaa sotatoimiaan Ukrainassa.

NHL tiedotti maanantaina World Cup -turnauksen isäntäkaupungeista, mutta lopulliset osanottajamaat ovat vielä vahvistamatta. Alkuviikosta lähti leviämään myös väite, jonka mukaan Suomi, Ruotsi ja Tshekki boikotoisivat World Cupia, jos Venäjä otettaisiin mukaan.

NHL:n komissaari Gary Bettman sanoi keskiviikkona, ettei yksikään kyseisistä jääkiekkoliitoista ole lähettänyt heille virallista ilmoitusta asiasta.

Varakomissaari Bill Daly kommentoi asiaa.

– Tiedämme, mitä mieltä he ovat asiasta, ja nämä tuntemukset ovat vahvoja. Me olemme jakaneet nämä vahvat tuntemukset kansainvälisen jääkiekkoyhteisön tavoin, Daly totesi Sportsnetin mukaan.

– En usko, että olemme Suomin, Ruotsin ja Tshekin kanssa eri linjoilla Venäjän osallistumisesta. Se on mahdollista, jos tiettyjä asioita tapahtuu. Ja jos näitä asioita ei tapahdu, he eivät todennäköisesti osallistu.

Daly nyökkäsi, kun häneltä kysyttiin tarkoittavatko tietyt asiat sotatoimien päättämistä.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, minkä jälkeen maan urheilijat ja joukkueet ovat olleet laajamittaisessa pannassa, myös kansainvälisessä jääkiekossa.

Dalyn mukaan päätös turnauksen osallistujamaista tehdään todennäköisesti ennen kauden 2027–2028 alkua. Turnaus pelataan Calgaryssa, Edmontonissa ja Prahassa helmikuussa 2028