Poliisilta uutta tietoa kellarivanhuksen tapauksesta – löytyi "erittäin epähygieenisistä" oloista 4:31 Rikospaikka käsitteli kellarivanhuksen tapausta tammikuussa. Julkaistu 19.03.2026 11:42 Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Poliisi on edistynyt Helsingin Metsälän kellarivanhuksen tapauksen tutkinnassa ja kertoo nyt uusimmat käänteet. Poliisi tutkii Metsälän kellarivanhuksen olosuhteita ihmiskaupparikoksena. Esitutkinta asiassa on valmistumassa lähiaikoina ja nyt poliisi kertoo tapauksesta lisää tietoa. Poliisi löysi tammikuussa Helsingin Metsälässä sijaitsevan omakotitalon kellarista huonokuntoisen 80-vuotiaan miehen. Mies asui pienessä ikkunattomassa huoneessa karmeissa olosuhteissa. – Hänen asuinolosuhteensa olivat epäinhimilliset ja erittäin epähygieeniset, kuvailee tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen Helsingin poliisista. – Hänellä ei ollut käytettävissään normaaliin asumiseen kuuluvia asioita, esimerkiksi vessaa, suihkua tai ruuanlaittomahdollisuuksia. Siisti tiilitalo näyttää ulkopuolelle yksitasoiselta, mutta miehen asuinkäytössä oleva huone oli talon kellarissa. Poliisin mukaan vanhuksella oli oma sisäänkäynti huoneeseensa. – Hän oli järjestänyt kaikki huoneestaan puuttuvat normaaliin asumiseen kuuluvat asiat itse keksimillään ratkaisuilla, Korkalainen luonnehtii. – Poliisin käsityksen mukaan hän ei saanut käyttää omakotitalon muita tiloja.

Vanhus asui pienessä ikkunattomassa huoneessa talon kellarissa.

Viranomaisten kauhea löytö

Poliisi teki kotietsinnän rakennukseen 18. tammikuuta.

– Poliisi meni rakennukseen sen jälkeen, kun toinen viranomainen oli käynyt siellä ja tehnyt asiasta ilmoituksen poliisille, Korkalainen kertoo.

Vanhus oli löydettäessä fyysisesti huonossa kunnossa ja avun tarpeessa. Vanhus siirrettiin tarvitsemiensa viranomaispalvelujen piiriin.

Poliisi alkoi epäillä talon omistavaa miestä ja talossa asuvaa pariskuntaa ihmiskaupparikoksesta. Poliisi uskoo, että kolmikko hyväksikäytti uhrin riippuvaista asemaa ja saattoi hänet ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Kaikki kolme epäiltyä ovat noin 60-vuotiaita.

Poliisi epäilee, että kolmikko on hyötynyt uhrin asumisesta esimerkiksi vastikkeen tai vuokratulon muodossa.

Tekoaika tarkentui

Poliisin mukaan mies oli asunut pienessä huoneessaan yli 20 vuotta.

– Hänen ja epäiltyjen välillä oli tuttavuus, mutta he eivät ole sukulaisia. Hän oli aikoinaan muuttanut huoneeseen vapaaehtoisesti, Korkalainen kuvailee.

Tältä osin rikosepäily onkin tarkentunut. Poliisin käsityksen mukaan epäilty ihmiskaupparikos alkoi vasta kesällä 2023.

– Käsityksemme mukaan mies ei siis ole ollut koko parinkymmenen vuoden asumisaikaansa rikoksen uhrina. Vanhuksen olosuhteet muuttuivat vasta kesällä 2023 sellaisiksi, että hänestä tuli riippuvainen näistä epäillyistä, Korkalainen sanoo.

– Tuolloin vanhuksen henkilökohtaisissa olosuhteissa tapahtui merkittävä muutos.

Poliisi ei voi kertoa muutoksesta tarkemmin, sillä esimerkiksi terveydentilaan liittyvät asiat ovat salassa pidettäviä.

Poliisi epäilee, että rikoksesta epäilty kolmikko on saanut vanhukselta vastikkeina tai vuokrina rikoshyötyä kesästä 2023 lähtien. Epäillyn rikoshyödyn määrää poliisi ei kerro.

– Hänellä on ollut koko asumisensa ajan pääsy pois huoneestaan ja hän on voinut liikkua vapaasti. Poliisin käsityksen mukaan uhri ei myöskään ole ollut koko aikaa kesästä 2023 lähtien huoneessaan, Korkalainen kertoo.

– Vanhus itse on suhtautunut esitutkintaan positiivisesti ja yhteisymmärryksessä.

Poliisin mukaan yhteistyö ihmiskaupasta epäiltyjen kahden miehen ja yhden naisen kanssa on sujunut hyvin.

– He kaikki kuitenkin kiistävät rikoksen.

Harvinainen rikos

Poliisin mukaan yksi rikoksesta epäillyistä omistaa Metsälässä sijaitsevan omakotitalon.

MTV Uutisten tietojen mukaan asunto on siirtynyt erään miehen omistukseen 1990-luvulla. Iältään omistajamies vastaa poliisin kuvausta ihmiskaupparikoksesta epäillyistä.

– Vanhus ei ole koskaan omistanut rakennusta, epäiltyjen ja hänen välinen tuttavuutensa on syntynyt muualla tavalla, Korkalainen kertoo.

Poliisi on syyttäjän kanssa tullut tulokseen, että esitutkinta ei vaadi epäiltyjen vangitsemista. He ovat olleet asiassa aiemmin pidätettyinä.

Poliisi kertoo, että esitutkinta asiasta on valmistumassa lähiaikoina. Tapaus siirtynee syyttäjälle huhtikuun aikana.

– Onhan tämä poikkeuksellinen ja harvinainen rikostapaus. Esitutkinta on ollut haastava. Ei ole mitenkään selkeää, että ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö sopii tämän kaltaiseen rikokseen, Korkalainen sanoo.

– Mutta syyttäjä ja tuomioistuin sitten tekevät omat ratkaisunsa asiassa.

Rebekka Härkönen MTV Uutiset