Keväällä valo lisääntyy, ja se saattaa joillekin ihmisille aiheuttaa unettomuutta tai vähintäänkin univaikeuksia.

Dosentti ja unilääkäri Henri Tuomilehto kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että kevätväsymys on ilmiönä Suomessa varsin yleinen. Ilmiö johtuu valon määrästä, joka vaihtelee täällä pohjolassa vuodenaikojen välillä rajusti.

Tuomilehto arvioi, että keväällä ongelmia aiheuttaa usein myös arjen rytmistä lipsuminen.

– Ei oikein malteta mennä nukkumaan riittävän ajoissa, hän kertoo.

Valo aktivoi

Valo tekee illoista aktiivisempia, jolloin nukkumaanmeno helposti viivästyy. Kun unet jäävät lyhyemmiksi, kertyy univelkaa.

Viikonloppuna univajetta saatetaan yrittää korjata nukkumalla enemmän, mikä puolestaan sotkee unirytmiä entistä enemmän.

Tuomilehdon mukaan univaje on salakavala ja voi kasaantua huomaamatta, vaikka valo virkistäisikin mieltä.

– Kaikki lähtee rytmistä: pyri pitämään aamuheräämisistä kiinni, etteivät ne venyisi viikonloppunakaan, hän neuvoo.

On myös tärkeää mennä nukkumaan, kun väsymys tulee, eikä yrittää venyttää iltaa.

Päiväunet voivat kääntyä itseään vastaan

Päiväunet ovat usein makoisia, mutta niillä voi olla ikävät seuraukset.

Tuomilehdon mukaan lyhyet torkut voivat parhaimmillaan virkistää, mutta ne voivat myös heikentää yöunta.

– Jos huomaat, että se vaikuttaa yöuneen, niin sitten se ei ole sinun juttusi, koska kaikki hyvä tapahtuu yöllä, Tuomilehto muistuttaa.

Tuomilehdon mukaan unta vähätellään usein, vaikka se on perustoiminto, joka mahdollistaa myös liikkumisen, ravitsemuksen ja aivojen toiminnan.

– Se määrittää ihmisen elämän täysin, sanoo Tuomilehto.

Jos päiväunille kuitenkin haluaa, Tuomilehto suosittelee lyhyttä torkahdusta. Hän muistuttaa, että univajeisella syvä uni voi alkaa jo noin kymmenessä minuutissa, jolloin herääminen voi olla vaikeaa.

