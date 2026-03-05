Ilmaiskut Persianlahden alueella jatkuvat nyt kuudetta päivää. Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ja Iranin vastaiskut ovat levinneet myös Libanoniin. Iranin tukemalla äärijärjestö Hizbollahilla on vahva jalansija maan eteläosassa.

Israel on iskenyt voimalla Hizbollahia vastaan Beirutin lähellä ja äärijärjestö on puolestaan kohdistanut raketti-iskuja ainakin Haifan lähelle.

Viimeksi torstaina aamulla ainakin kuusi ihmistä sai surmansa Israelin iskuissa, uutisoi Libanonin valtionmedia. Libanonin viranomaisten mukaan kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Israelin ja Libanonin välisellä puskurivyöhykkeellä eli niin sanotulla sinisellä linjalla toimii YK:n johtama UNIFIL-rauhanturvaoperaatio. Operaatio alkoi vuonna 1978. Siihen osallistuu tällä hetkellä noin 165 suomalaista.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja, everstiluutnantti Aleksi Punnala kommentoi tilannetta MTV Uutisille sähköpostitse. Punnalan mukaan kaikki suomalaiset ovat tällä hetkellä kunnossa. Kiristynyt turvallisuustilanne näkyy kuitenkin alueella.

– Viimeisten päivien aikana Hizbollah on ampunut alueelta raketteja ja ohjuksia Israeliin, ja myös operaatioalueellemme on kohdistunut useita ilmaiskuja. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä yhdessä UNIFILin esikunnan kanssa ja toimintaa mukautetaan tarvittaessa, Punnala kirjoittaa.

Vastauksesta ei käy ilmi, ovatko suomalaisten operaatioalueelle kohdistuneet iskut Hizbollahin vai Israelin tekemiä. Tarkentavaa jatkokysymystä ei Puolustusvoimista haluttu kommentoida.

Punnalan mukaan suomalainen jääkärikomppania jatkaa tehtäviensä suorittamista erittäin haastavissa olosuhteissa osana ranskalaissuomalaista FCR-pataljoonaa.

– Jo useita kuukausia kestänyt palvelus operaatiossa on valmistanut joukon vaativaan toimintaympäristöön, hän kirjoittaa.