Entinen NHL-kiekkoilja, nykyinen muotiguru Ville Leino vieraili torstaina Huomenta Suomessa. Puhetta riitti Leinon entisen seuran Jokereiden paluusta SM-liigaan sekä Tapparan Benjamin Rautiaisesta, joka ylsi runkosarjassa samoihin pistelukemiin kuin Leino 18 vuotta sitten.

Jääkiekkouransa jälkeen muotibisnestä pyörittänyt Ville Leino, 42, pitää Helsingin Jokerien paluuta Liigaan tärkeänä.

– Äärimmäisen mielenkiintoista. Jokerien paluu Liigaan tekee hyvää sarjalle sekä jääkiekolle. Jokerit on minulle rakas seura ja nousu on myös itselleni tärkeää.

Ennen Pohjois-Amerikan valloitusta Leino ehti edustamaan Jokereita kaudella 2007–2008. Leinon kausi oli menestys, sillä hän sijoittui sarjan pistepörssissä toiseksi ja voitti runkosarjan parhaalle pelaajalle jaettavan Lasse Oksanen -palkinnon. Onnistunut kausi toi myös NHL-sopimuksen.

Leinon lähtemisen jälkeen Jokerit on nähnyt paljon. Joukkue pelasi KHL:ssä vuosina 2014–2022, ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Viimeiset kolme kautta joukkue on kiekkoillut Mestiksessä.

SM-liigan lisenssikomitea myönsi viime kaudella Mestiksen mestaruuden voittaneelle Jokereille liigalisenssin kaudelle 2026–2027. Ensi kaudella Liigassa pelataan "siirtymäkausi", jolloin sarjassa nähdään maksimissaan 18 joukkuetta.

Ville Leinon viimeisinä Suomen vuosina SM-liiga oli monien mielestä vielä Euroopan kovin sarja, kun Liigassa pelasi 14 joukkuetta.

– Minun mielestäni 10-12 joukkuetta olisi hyvä joukkuemäärä Liigassa. Urheilullinen vaade pysyisi kovana, Leino näkee.

Kaudesta 2027–2028 lähtien Liigaa siirtyy kaksitasoiseen 14+10 sarjamuotoon.

Rautiainen saa kehut

Parhaalla Liiga-kaudellaan tehot 28+49=77 nakuttanut Leino on mielissään sarjan uuden supertähden Tapparan Benjamin Rautiaisen edesottamuksista.

Rautiainen on ensimmäinen 70 pistettä tehnyt pelaaja Liigassa Leinon ja Janne Pesosen (78 pistettä) huippukauden 2007–2008 jälkeen.

– Liiga tarvitsee tuollaisia tähtipelaajia. Ihmiset tulevat katsomaan näitä isoja pistemääriä tehtailevia pelaajia, Leino sanoo 20-vuotiaasta Rautiaisesta.

20-vuotias Rautiainen palkittiin Leinon tapaan Lasse Oksanen -palkinnolla. Tampa Bay Lightningin NHL-varaus äänestettiin myös Kultainen kypärä -palkinnon saajaksi. Palkinnon saajan äänestävät muut sarjan pelaajat.

Jää nähtäväksi, siirtyykö Rautiainen seuraavaksi Pohjois-Amerikkaan, kuten Leino teki oman huippukautensa jälkeen.

Ville Leinosta audiodraama

Jokerit-kauden jälkeen Leino suuntasi rapakon taakse NHL:ään, jossa hän ehti pelaamaan 286 ottelua. Taalaliigassa taitava suomalaispelaaja edusti Detroitia, Philadelphiaa ja Buffaloa.

– Elin unelmaani (NHL:ssä). Niiltä ajoilta on äärimmäisen hienoja muistoja ja opettavia kokemuksia. Varmaan moni muukin asia tässä elämässä on ollut sellaista "rise and fall" -stooria.

NHL-uransa jälkeen Leino on perustanut Bille Beino -nimeä kantavan vaatemerkin, jonka viime vuodet ovat olleet kuitenkin vaikeita.

Tänään 19.3. Yle julkaisee Leinon urasta kertovan yhdeksänosaisen audiodraaman.

Leinon ensireaktio audiodraamaan oli skeptinen.

– Taisin kysyä ihan kysymyksen, että onko minun pakko olla mukana tässä, että tehän voisitte tehdä tämän ilman minuakin, Leino naurahti Huomenta Suomessa.